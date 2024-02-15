عائلات المحتجزين الإسرائيليين تناشد مجلس الحرب عدم التنازل عن صفقة تبادل الأسرى

MENAFN - Youm7) ناشدت هيئة عائلات المحتجزين الإسرائيليين مجلس الحرب عدم التنازل عن صفقة التبادل المطروحة حاليا، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وطالبت هيئة عائلات المحتجزين الإسرائيليين، لقاء أعضاء مجلس الحرب فورا.

ووفقا للقناة، قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن: "أعتقد أنه من الممكن التوصل إلى اتفاق بشأن صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين بين إسرائيل وحماس".

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلى، عدوانها على قطاع غزة برًا وبحرًا وجوًا منذ السابع من أكتوبر الماضى، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 28 ألف فلسطينى معظمهم من الأطفال والنساء، وإصابة ما يقرب من 86 ألف، فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف مفقود تحت الركام وفى الطرقات، إذ يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف إليهم.