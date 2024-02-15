المجر: تعثر التعافى الاقتصادى فى البلاد فى أواخر 2023

MENAFN - Youm7) أظهرت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء المركزى المجرى أن الانتعاش الاقتصادى فى البلاد توقف خلال الربع الأخير من العام الماضى حيث ظلت معدلات الإنتاج راكدة بعد انتعاش بنسبة 0.4 فى المئة فى الربع السابق له، منهيًا أربعة أرباع من الانكماش الاقتصادى.

وذكرت شبكة البلقان الإخبارية (المتخصصة فى شئون أوروبا الشرقية وأوراسيا) أنه بعد تعديله لتأثيرات السنة التقويمية، ارتفع الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 0.4 فى المئة على أساس سنوى فى الربع الأخير من عام 2023. وعلى مدار العام بأكمله، انخفض الناتج المحلى الإجمالى المعدل بنسبة 0.8 فى المئة، لينخفض للمرة الأولى منذ عام 2012، باستثناء فترة وباء كورونا.





وكانت الأرقام أقل من تقديرات المحللين، على الرغم من أن البيانات الشهرية من الصناعة والبناء، وكذلك مبيعات التجزئة، تنذر بنهاية العام أضعف من المخطط لها.



وكان الإنتاج الزراعى مساهما رئيسيا، حيث انتعش من قاعدة منخفضة، بسبب الجفاف المدمر فى عام 2022، كما ارتفع أداء الاقتصاد بشكل رئيسى فى قطاعات الزراعة والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.