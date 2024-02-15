المجر: تعثر التعافى الاقتصادى فى البلاد فى أواخر 2023

(MENAFN
- Youm7) أظهرت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء المركزى المجرى أن الانتعاش الاقتصادى فى البلاد توقف خلال الربع الأخير من العام الماضى حيث ظلت معدلات الإنتاج راكدة بعد انتعاش بنسبة 0.4 فى المئة فى الربع السابق له، منهيًا أربعة أرباع من الانكماش الاقتصادى.
وذكرت شبكة البلقان الإخبارية (المتخصصة فى شئون أوروبا الشرقية وأوراسيا) أنه بعد تعديله لتأثيرات السنة التقويمية، ارتفع الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 0.4 فى المئة على أساس سنوى فى الربع الأخير من عام 2023. وعلى مدار العام بأكمله، انخفض الناتج المحلى الإجمالى المعدل بنسبة 0.8 فى المئة، لينخفض للمرة الأولى منذ عام 2012، باستثناء فترة وباء كورونا.
وكانت الأرقام أقل من تقديرات المحللين، على الرغم من أن البيانات الشهرية من الصناعة والبناء، وكذلك مبيعات التجزئة، تنذر بنهاية العام أضعف من المخطط لها.
وكان الإنتاج الزراعى مساهما رئيسيا، حيث انتعش من قاعدة منخفضة، بسبب الجفاف المدمر فى عام 2022، كما ارتفع أداء الاقتصاد بشكل رئيسى فى قطاعات الزراعة والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
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