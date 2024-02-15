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جيش الاحتلال يعلن استمرار العمل فى خان يونس جنوب غزة بحثا عن المحتجزين

2/15/2024 2:34:18 PM
(MENAFN- Youm7) أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، استمرار عمل قواته في خان يونس جنوبي قطاع غزة، بحثا عن المحتجزين، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.


وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلى، عدوانها على قطاع غزة برًا وبحرًا وجوًا منذ السابع من أكتوبر الماضى، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 28 ألف فلسطينى معظمهم من الأطفال والنساء، وإصابة ما يقرب من 86 ألف، فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف مفقود تحت الركام وفى الطرقات، إذ يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف إليهم.







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