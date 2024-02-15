جيش الاحتلال يعلن استمرار العمل فى خان يونس جنوب غزة بحثا عن المحتجزين

(MENAFN
- Youm7) أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، استمرار عمل قواته في خان يونس جنوبي قطاع غزة، بحثا عن المحتجزين، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.
وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلى، عدوانها على قطاع غزة برًا وبحرًا وجوًا منذ السابع من أكتوبر الماضى، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 28 ألف فلسطينى معظمهم من الأطفال والنساء، وإصابة ما يقرب من 86 ألف، فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف مفقود تحت الركام وفى الطرقات، إذ يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف إليهم.
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