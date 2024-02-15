أمين عام الناتو يؤكد استمرار دعم أوكرانيا للحفاظ على أمنها

MENAFN - Youm7) أكد السكرتير العام لحلف شمال الأطلسى (ناتو) ينس ستولتنبرج، اليوم /الخميس/، مجددا استمرار دعم أوكرانيا وتقديم كل المساعدات اللازمة للحفاظ على أمنها وأمن كل الدول الأعضاء فى التحالف.

وقال ستولتنبرج -فى مؤتمر صحفى عقده فى بروكسل عقب اجتماع لوزراء الدفاع ونقلته قناة "فرنسا 24" الإخبارية - إنه منذ بدء العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا، قدمت الولايات المتحدة الأمريكية نحو 75 مليار دولار مساعدات عسكرية ومالية وإنسانية إلى كييف، مضيفا أن جميع الحلفاء قدموا أكثر من 100 مليار دولار أمريكى لدعم أوكرانيا فى حربها ضد روسيا.



وأضاف ستولتنبرج أنه فى عام 2024، يعتزم حلفاء الناتو فى أوروبا الاستثمار بحوالى 380 مليار دولار أمريكى فى الدفاع، موضحًا أن دعم الناتو لأوكرانيا هو مثال على تقاسم الأعباء عبر الأطلسى /على حد وصفه/.





وأشار إلى أن 18 حليفا سينفقون 2% من الناتج المحلى الإجمالى على الدفاع هذا العام، أى بزيادة تقدر بنحو ستة أضعاف عن ثلاثة حلفاء فى عام 2014.



وأكد ستولتنبرج أن التحالف يسير على الطريق الصحيح وقد أحرز تقدمًا تاريخيًا خلال الفترة الماضية، موضحًا أنه تم خلال الاجتماع التطرق إلى زيادة إنتاج الذخيرة للاستمرار فى دعم أوكرانيا؛ حيث أشار إلى أن الحلف وافق خلال الأشهر القليلة الماضية على التعاقد مع المصنعين لإنتاج الأسلحة والذخيرة بقيمة 10 مليارات دولار أمريكي.



وأضاف أن الحلف يقوم حاليا بإجراء أكبر تدريبات له منذ عشرات السنين بمشاركة 90 ألف فرد من الدول الأعضاء والسويد، وذلك بهدف اختبار قدرته على الدفاع عن جناحه الشرقي.



وفى الوقت ذاته، قال ستولتنبرج: "لا يمكننا أبدا اعتبار السلام أمرا مفروغًا منه، لكننا لا نرى أى تهديد عسكرى وشيك ضد الحلف".



وحول المساعدات التى يتم تقديمها لأوكرانيا، قال ستولتنبرج إنه خلال الأيام الماضية أعلنت بعض الدول الأعضاء ومن بينها كندا فنلندا والنرويج تقديم مساعدات لكييف تشمل تغطية متطلبات رئيسية مثل قطع الغيار والدفاعات جوية وذلك فى الوقت الذى تسعى فيه مجموعة من الدول إلى تحقيق هدفها المتمثل فى تزويد كييف بمليون طائرة مسيرة، مؤكدا أن حلف الناتو هو المسئول عن 99% من المساعدات العسكرية التى تقدم إلى أوكرانيا.