أمين عام الناتو يؤكد استمرار دعم أوكرانيا للحفاظ على أمنها

(MENAFN
- Youm7) أكد السكرتير العام لحلف شمال الأطلسى (ناتو) ينس ستولتنبرج، اليوم /الخميس/، مجددا استمرار دعم أوكرانيا وتقديم كل المساعدات اللازمة للحفاظ على أمنها وأمن كل الدول الأعضاء فى التحالف.
وقال ستولتنبرج -فى مؤتمر صحفى عقده فى بروكسل عقب اجتماع لوزراء الدفاع ونقلته قناة "فرنسا 24" الإخبارية - إنه منذ بدء العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا، قدمت الولايات المتحدة الأمريكية نحو 75 مليار دولار مساعدات عسكرية ومالية وإنسانية إلى كييف، مضيفا أن جميع الحلفاء قدموا أكثر من 100 مليار دولار أمريكى لدعم أوكرانيا فى حربها ضد روسيا.
وأضاف ستولتنبرج أنه فى عام 2024، يعتزم حلفاء الناتو فى أوروبا الاستثمار بحوالى 380 مليار دولار أمريكى فى الدفاع، موضحًا أن دعم الناتو لأوكرانيا هو مثال على تقاسم الأعباء عبر الأطلسى /على حد وصفه/.
وأشار إلى أن 18 حليفا سينفقون 2% من الناتج المحلى الإجمالى على الدفاع هذا العام، أى بزيادة تقدر بنحو ستة أضعاف عن ثلاثة حلفاء فى عام 2014.
وأكد ستولتنبرج أن التحالف يسير على الطريق الصحيح وقد أحرز تقدمًا تاريخيًا خلال الفترة الماضية، موضحًا أنه تم خلال الاجتماع التطرق إلى زيادة إنتاج الذخيرة للاستمرار فى دعم أوكرانيا؛ حيث أشار إلى أن الحلف وافق خلال الأشهر القليلة الماضية على التعاقد مع المصنعين لإنتاج الأسلحة والذخيرة بقيمة 10 مليارات دولار أمريكي.
وأضاف أن الحلف يقوم حاليا بإجراء أكبر تدريبات له منذ عشرات السنين بمشاركة 90 ألف فرد من الدول الأعضاء والسويد، وذلك بهدف اختبار قدرته على الدفاع عن جناحه الشرقي.
وفى الوقت ذاته، قال ستولتنبرج: "لا يمكننا أبدا اعتبار السلام أمرا مفروغًا منه، لكننا لا نرى أى تهديد عسكرى وشيك ضد الحلف".
وحول المساعدات التى يتم تقديمها لأوكرانيا، قال ستولتنبرج إنه خلال الأيام الماضية أعلنت بعض الدول الأعضاء ومن بينها كندا فنلندا والنرويج تقديم مساعدات لكييف تشمل تغطية متطلبات رئيسية مثل قطع الغيار والدفاعات جوية وذلك فى الوقت الذى تسعى فيه مجموعة من الدول إلى تحقيق هدفها المتمثل فى تزويد كييف بمليون طائرة مسيرة، مؤكدا أن حلف الناتو هو المسئول عن 99% من المساعدات العسكرية التى تقدم إلى أوكرانيا.
MENAFN15022024000132011024ID1107858623
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.