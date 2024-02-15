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منسق الاتصالات بالبيت الأبيض: نأخذ تهديدات روسيا لأمننا القومي على محمل الجد

2/15/2024 2:34:18 PM
(MENAFN- Youm7) قال منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض جون كيربي، إن الولايات المتحدة تأخذ تهديدات روسيا لأمنها القومي على محمل الجد.

وأضاف كيربي، في مؤتمر صحفي بثته قناة القاهرة الإخبارية، أن مستشار الأمن القومي الأمريكي بحث مع الكونجرس تهديدات الأمني القومي الأمريكي، مشيرا إلى أن روسيا تواصل ضغطها على أوكرانيا كل يوم.







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