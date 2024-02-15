منسق الاتصالات بالبيت الأبيض: نأخذ تهديدات روسيا لأمننا القومي على محمل الجد

منسق الاتصالات بالبيت الأبيض: نأخذ تهديدات روسيا لأمننا القومي على محمل الجد
التاريخ
2/15/2024 2:34:18 PM
(MENAFN
- Youm7) قال منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض جون كيربي، إن الولايات المتحدة تأخذ تهديدات روسيا لأمنها القومي على محمل الجد.
وأضاف كيربي، في مؤتمر صحفي بثته قناة القاهرة الإخبارية، أن مستشار الأمن القومي الأمريكي بحث مع الكونجرس تهديدات الأمني القومي الأمريكي، مشيرا إلى أن روسيا تواصل ضغطها على أوكرانيا كل يوم.
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