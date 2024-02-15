الإسماعيلى يتقدم على سيراميكا بثنائية فى الشوط الأول.. وطرد أحمد ياسر ريان

MENAFN - Youm7) أنهى الإسماعيلى الشوط الأول متقدماً على سيراميكا بهدفين دون في الشوط الأول من عمر المباراة المقامة بينهما حالياً على ستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الـ12 من عمر مسابقة الدورى.

افتتح التسجيل للإسماعيلى نادر فرج في الدقيقة 15 قبل أن يضيف عبد الرحمن المجدى الهدف الثانى للدراويش في الدقيقة 27.

وتعرض أحمد ياسر ريان مهاجم سيراميكا للطرد في الدقيقة 41 من عمر المباراة بعد تدخل تقنية الـ"var".

تشكيل الإسماعيلي

حارس مرمى: أحمد عادل عبد المنعم.

خط الدفاع: محمد نصر ومحمد دسوقي وحاتم سكر وعصام صبحي.

خط الوسط: محمد بيومي ونادر فرج

محمد حسن وعمر الساعي.

خط الهجوم: عبد الرحمن مجدي وايرك تراوري.

ويجلس على مقاعد البدلاء: كمال السيد حارسا ومعه محمد عمار وعبد الكريم مصطفى وحمدي النقاز ومحمد عمار وعبد الله حسني ومحمد عبد السميع وعلي الملواني ومحمد زيدان

تشكيل سيراميكا



حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: محمد شكري - أحمد رمضان بيكهام - رجب نبيل - عبد الرحمن بودي.

خط الوسط: محمد إبراهيم - محمد توني - أحمد القندوسي

- صديق أوجولا - فيفور اكيم.

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان.

البدلاء: علي الجابري - خالد صبحي - سعد سمير - أحمد القرموطي - إبراهيم محمد - أحمد بلحاج - يوسف بعرور - مروان عثمان - جون إيبوكا.

ترتيب سيراميكا والإسماعيلى فى الدورى

ويحتل الاسماعيلى المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 8 نقاط بعدما لعب 10 مباريات حقق الفوز في مباراتين وتعادل في مثلهم وخسر 6 مواجهات وسجل لاعبيه 10 أهداف وتلقت شباكه 14 هدف.

فيما يحتل سيراميكا المركز التاسع برصيد 14 نقطة بعدما لعب 9 مباريات حقق الفوز في 4 مواجهات وتعادل في مباراتين وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبيه 15 هدف وتلقت شباكه 9 أهداف.