تفاهم واضح بين جوميز وأحمد مجدى الأبرز.. تفاصيل مران الزمالك × 10 صور

MENAFN - Youm7) شهد مران الزمالك الذى أقيم صباح اليوم الخميس على الملعب الفرعى باستاد الدفاع الجوى العديد من الكواليس المهمة،والتي يأتي على رأسها حال التفاهم الكبيرة بين البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للفريق ومدربه أحمد مجدى.

ورصدت الصور التي نشرها الموقع الرسمي لنادى الزمالك عبر "تويتر"

حالة التفاهم بين جوميز وأحمد مجدى حيث ظهر الثنائى بجوار بعضهما خلال النقاش في العديد من الأمور التي تخص الفريق الأول.

جوميز وجهازه المعاون

جوميز يحاضر لاعبى الزمالك في المران الجماعى

ألقى البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك محاضرة على اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية للأبيض اليوم الخميس على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، استعداداً لمباراة الإسماعيلي المقبلة في الدوري.

وشهدت المحاضرة قيام المدير الفني بشرح العديد من الأفكار الفنية للاعبين لتنفيذها خلال الفترة المقبلة، بجانب توضيح بعض الأخطاء التي ظهرت مؤخرا وكيفية العمل على تصحيحها.

جوميز

ناصر منسي يخضع لتدريبات تأهيلية في صالة الجيمانيزيوم

وخضع ناصر منسي لاعب الزمالك لمجموعة من التدريبات التأهيلية في صالة الجيمانيزيوم على هامش المران الجماعي، في ظل تعرضه للإصابة بكدمة في وجه القدم خلال التدريبات الجماعية الأخيرة.

عمر جابر ينتظم في التدريبات الجماعية للزمالك

كما انتظم

عمر جابر لاعب الزمالك، في التدريبات الجماعية بعد تعافيه من الإصابة بنزلة برد، التي تسبب في حصوله على راحة من مران أمس.

لاعبو الزمالك يخوضون تقسيمة فنية في المران

خاض لاعبو الزمالك تقسيمة فنية في ختام مران اليوم الخميس، الذي أقيم على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، استعداداً لمباراة الإسماعيلي المقبلة في الدوري.

وقام الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين لخوض تقسيمة فنية في منتصف الملعب، شهدت تطبيق بعض الجوانب الفنية التي تم التدريب عليها ، وحرص الجهاز الفني على توجيه اللاعبين خلال التقسيمة، وتصحيح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون خلالها لتلافي تكرارها.

موعد مباراة الزمالك والاسماعيلى في الدورى

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 فبراير الجاري في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

محمد عواد





محمود علاء





ناصر ماهر وسامسون





زيزو





شيكابالا





عبد الشافى وشيكابالا





عبد الله السعيد





محمد صبحي



