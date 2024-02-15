محمود ماهر رجل مباراة بلدية المحلة ومودرن فيوتشر بدورى Nile

(MENAFN
- Youm7) حصد محمود ماهر حارس مرمى فريق بلدية المحلة جائزة رجل مباراة فريقه أمام
مودرن فيوتشر عقب أختيار رابطة الأندية المصرية المحترفة وذلك عبر الموقع الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى أكس وجاء كالتالى" لا مجال للمرور بحفاظه على نظافة شباكه محمود ماهر أفضل لاعب في مباراة بلدية المحلة ومودرن فيوتشر".
وفاز فريق بلدية المحلة على نظيرة مودرن فيوتشر بهدف دون رد فى المباراة التى جمعتهم اليوم ،الخميس، على ستاد غزل المحلة ضمن الجولة الثانية عشر من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى
Nile” .. تمكن إسلام مرزوق لاعب فريق بلدية المحلة من تسجيل هدف لفريقه فى الدقيقة 40.
وبهذة النتيجة يحتل فريق بلدية المحل المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز "دورى
Nile" برصيد 13 نقطة بينما أحتل فريق مودرن فيوتشر المركز الحادى عشر بنفس عدد النقاط.
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