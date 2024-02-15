محمود ماهر رجل مباراة بلدية المحلة ومودرن فيوتشر بدورى Nile

وفاز فريق بلدية المحلة على نظيرة مودرن فيوتشر بهدف دون رد فى المباراة التى جمعتهم اليوم ،الخميس، على ستاد غزل المحلة ضمن الجولة الثانية عشر من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى

Nile” .. تمكن إسلام مرزوق لاعب فريق بلدية المحلة من تسجيل هدف لفريقه فى الدقيقة 40.

وبهذة النتيجة يحتل فريق بلدية المحل المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز "دورى

Nile" برصيد 13 نقطة بينما أحتل فريق مودرن فيوتشر المركز الحادى عشر بنفس عدد النقاط.



