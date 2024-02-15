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أمينة عرفى تتأهل لربع نهائى بطولة اسكواش أون فاير بواشنطن

2/15/2024 2:34:15 PM
(MENAFN- Youm7) حجزت البطلة المصرية الصاعدة أمينة عرفي، أول تأشيرة لربع نهائي بطولة اسكوا أون فاير التي تستضيفها واشنطن خلال الفترة بين 14 إلى 18 فبراير الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 51 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.



وفازت أمينة عرفي على منافستها الماليزية أينا أماني في دور الـ 16 بنتيجة 3-0، في مباراة استغرقت 30 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 11-9, 11-4, 11-5.



بينما خسرت زينة ميكيوي أمام الماليزية أيرا أزمان بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-3, 11-7, 11-9.



وشهدت البطولة مشاركة 13 لاعباً ولاعبة من مصر بواقع 3 لاعبين في منافسات الرجال، وهم: عمر مسعد، يوسف إبراهيم، ويوسف سليمان.



و10 لاعبات في منافسات السيدات وهن: هيا علي، ملك خفاجي، كنزي أيمن، منه وليد، منه حامد، ناردين جرس، سلمى الطيب، هنا معتز، أمينة عرفي، وزينة ميكيوي.












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