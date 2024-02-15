الإسماعيلى يعود إلى الانتصارات بثنائية فى شباك سيراميكا.. فيديو

MENAFN - Youm7) استعاد فريق الإسماعيلى طريق الانتصارات بالفوز على سيراميكا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس على ستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الـ12 من عمر مسابقة الدورى.

افتتح التسجيل للإسماعيلى نادر فرج في الدقيقة 15 قبل أن يضيف عبد الرحمن المجدى الهدف الثانى للدراويش في الدقيقة 27،بينما سجل صديق أجولا هدف سيراميكا الوحيد فى الدقيقة 48.

وحصد الإسماعيلى أول 3 نقاط بعد الخسارة أمام إنبى في الجولة التاسعة من الدورى والتعادل أمام المصري في الجولة الـ11.

وتعرض أحمد ياسر ريان مهاجم سيراميكا للطرد في الدقيقة 41 من عمر المباراة بعد تدخل تقنية الـ"var".

تشكيل الإسماعيلي

حارس مرمى: أحمد عادل عبد المنعم.

خط الدفاع: محمد نصر ومحمد دسوقي وحاتم سكر وعصام صبحي.

خط الوسط: محمد بيومي ونادر فرج

محمد حسن وعمر الساعي.

خط الهجوم: عبد الرحمن مجدي وايرك تراوري.



تشكيل سيراميكا

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: محمد شكري - أحمد رمضان بيكهام - رجب نبيل - عبد الرحمن بودي.

خط الوسط: محمد إبراهيم - محمد توني - أحمد القندوسي

- صديق أوجولا - فيفور اكيم.

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان.

ترتيب سيراميكا والإسماعيلى فى الدورى

بهذه النتيجة يحتل الاسماعيلى المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة بعدما لعب 11 مباراة

حقق الفوز في ثلاث مباريات وتعادل في مواجهتين وخسر 6 لقاءات وسجل لاعبيه 12 هدفاً وتلقت شباكه 15 هدف.



فيما يحتل سيراميكا المركز التاسع برصيد 14 نقطة بعدما لعب 10 مباريات حقق الفوز في 4 مواجهات وتعادل في مباراتين وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبيه 16 هدف وتلقت شباكه 11 هدفاً.