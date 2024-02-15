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أمين الجامعة العربية ورئيس البرازيل يؤكدان ضرورة إنهاء الحرب على غزة

2/15/2024 2:34:11 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 15 - 2 (كونا) -- أكد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم الخميس ضرورة وقوف العالم ضد استمرار حرب الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة والعمل على إنهائها حقنا لدماء المدنيين الفلسطينيين.
وذكرت الأمانة العامة للجامعة في بيان أن ذلك جاء خلال لقاء عقده أبو الغيط مع الرئيس البرازيلي الذي يزور مصر حاليا حيث أكد الجانبان أهمية العمل لإدخال المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة وفق آلية مستدامة.
وأشار البيان إلى تطلع أبو الغيط لاستمرار البرازيل في دعمها للقضية الفلسطينية في مختلف المحافل الدولية لا سيما خلال المرحلة الحالية التي تشهد "هجوما غير مسبوق" من الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة و"عجزا دوليا واضحا" عن تحقيق إيقاف لإطلاق النار.
وأضاف البيان أن لولا دا سيلفا اجتمع خلال الزيارة مع المندوبين الدائمين للدول الأعضاء بالجامعة العربية وألقى خطابا أكد فيه استمرار البرازيل في دعمها للقضية الفلسطينية.
وأشار لولا دا سيلفا إلى أهمية العمل على إيجاد حل للقضية الفلسطينية عبر الطرق السلمية ومن خلال الأمم المتحدة مشددا على ضرورة العمل على تحقيق إيقاف فوري لإطلاق النار وتحرير الأسرى وعقد مفاوضات سياسية تفضي إلى إنشاء الدولة الفلسطينية.
وبين الرئيس لولا دا سيلفا أهمية إيلاء مسألة إصلاح الحوكمة الدولية والمؤسسات الدولية أولوية على الأجندة الدولية وعلى رأسها مجلس الأمن الدولي.
من جانبه أعرب أبو الغيط عن تقديره لشخص الرئيس البرازيلي "ومسيرته التاريخية الحافلة وتجربته الملهمة لدول الجنوب" مثمنا عاليا العلاقات التي تجمع دول العالم العربي بالبرازيل على الأصعدة كافة.
يذكر أن الرئيس البرازيلي التقى خلال زيارته مقر الجامعة العربية في القاهرة مندوب دولة الكويت الدائم لدى الجامعة السفير طلال المطيري وبحث معه جملة من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. (النهاية)

م ف م / م ع ع




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