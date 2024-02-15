أمين الجامعة العربية ورئيس البرازيل يؤكدان ضرورة إنهاء الحرب على غزة

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- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 15 - 2 (كونا) -- أكد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم الخميس ضرورة وقوف العالم ضد استمرار حرب الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة والعمل على إنهائها حقنا لدماء المدنيين الفلسطينيين.
وذكرت الأمانة العامة للجامعة في بيان أن ذلك جاء خلال لقاء عقده أبو الغيط مع الرئيس البرازيلي الذي يزور مصر حاليا حيث أكد الجانبان أهمية العمل لإدخال المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة وفق آلية مستدامة.
وأشار البيان إلى تطلع أبو الغيط لاستمرار البرازيل في دعمها للقضية الفلسطينية في مختلف المحافل الدولية لا سيما خلال المرحلة الحالية التي تشهد "هجوما غير مسبوق" من الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة و"عجزا دوليا واضحا" عن تحقيق إيقاف لإطلاق النار.
وأضاف البيان أن لولا دا سيلفا اجتمع خلال الزيارة مع المندوبين الدائمين للدول الأعضاء بالجامعة العربية وألقى خطابا أكد فيه استمرار البرازيل في دعمها للقضية الفلسطينية.
وأشار لولا دا سيلفا إلى أهمية العمل على إيجاد حل للقضية الفلسطينية عبر الطرق السلمية ومن خلال الأمم المتحدة مشددا على ضرورة العمل على تحقيق إيقاف فوري لإطلاق النار وتحرير الأسرى وعقد مفاوضات سياسية تفضي إلى إنشاء الدولة الفلسطينية.
وبين الرئيس لولا دا سيلفا أهمية إيلاء مسألة إصلاح الحوكمة الدولية والمؤسسات الدولية أولوية على الأجندة الدولية وعلى رأسها مجلس الأمن الدولي.
من جانبه أعرب أبو الغيط عن تقديره لشخص الرئيس البرازيلي "ومسيرته التاريخية الحافلة وتجربته الملهمة لدول الجنوب" مثمنا عاليا العلاقات التي تجمع دول العالم العربي بالبرازيل على الأصعدة كافة.
يذكر أن الرئيس البرازيلي التقى خلال زيارته مقر الجامعة العربية في القاهرة مندوب دولة الكويت الدائم لدى الجامعة السفير طلال المطيري وبحث معه جملة من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. (النهاية)
م ف م / م ع ع
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