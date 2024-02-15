(الاتحاد) السعودي و(نافباخور) الأوزبكي يتعادلان سلبيا في ذهاب دور ال16 لدوري أبطال آسيا

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- Kuwait News Agency (KUNA)) جدة - 15 - 2 (كونا) -- تعادل فريق (الاتحاد) السعودي مع نظيره (نافباخور نامانجان) الأوزبكي سلبيا في مباراة أقيمت بينهما اليوم الخميس ضمن منافسات ذهاب دور ال16 لدوري أبطال آسيا لكرة القدم.
وحاول لاعبو الفريقين منذ بداية المباراة التي أقيمت على استاد (نافباخور) المركزي في مدينة (نامانجان) الأوزبكية تسجيل الأهداف ولكن كل المحاولات باءت بالفشل لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي وبذلك يؤجل حسم التأهل إلى دور الثمانية إلى مباراة الإياب.
وسيلتقي الفريقان مجددا في مواجهة الإياب على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة) في مدينة (جدة) السعودية في ال22 من فبراير الحالي. (النهاية)
ف ن / م ع ع
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