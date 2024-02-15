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(الاتحاد) السعودي و(نافباخور) الأوزبكي يتعادلان سلبيا في ذهاب دور ال16 لدوري أبطال آسيا

2/15/2024 2:34:11 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) جدة - 15 - 2 (كونا) -- تعادل فريق (الاتحاد) السعودي مع نظيره (نافباخور نامانجان) الأوزبكي سلبيا في مباراة أقيمت بينهما اليوم الخميس ضمن منافسات ذهاب دور ال16 لدوري أبطال آسيا لكرة القدم.
وحاول لاعبو الفريقين منذ بداية المباراة التي أقيمت على استاد (نافباخور) المركزي في مدينة (نامانجان) الأوزبكية تسجيل الأهداف ولكن كل المحاولات باءت بالفشل لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي وبذلك يؤجل حسم التأهل إلى دور الثمانية إلى مباراة الإياب.
وسيلتقي الفريقان مجددا في مواجهة الإياب على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة) في مدينة (جدة) السعودية في ال22 من فبراير الحالي. (النهاية)

ف ن / م ع ع




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