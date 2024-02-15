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المغرب.. انطلاق أعمال المؤتمر البرلماني للتعاون جنوب - جنوب

2/15/2024 2:34:11 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرباط - 15 - 2 (كونا) -- انطلقت بمقر البرلمان المغربي اليوم الخميس أعمال المؤتمر البرلماني للتعاون جنوب - جنوب الذي يناقش تعزيز الحوار السياسي والأمن الإقليمي في إفريقيا والعالم العربي وأمريكا اللاتينية من أجل تحقيق السلام والاستقرار والازدهار والتحول الاقتصادي والتكامل الإقليمي والتنمية المشتركة.
وقال رئيس مجلس المستشارين المغربي رئيس رابطة الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي النعم ميارة في كلمة خلال الافتتاح إن التعاون جنوب - جنوب يشكل "فضاء متينا" للوصل بين دول المناطق الثلاث العربية والإفريقية والأمريكية اللاتينية.
واعتبر ميارة أن "ما يجمع دولنا من رصيد تاريخي وحضاري مشترك ومن روابط ثقافية وإنسانية عريقة يؤهلنا للارتقاء بعلاقاتنا إلى نموذج رائد للتكامل والاندماج".
وأكد أهمية دور الدبلوماسية البرلمانية في ترسيخ أسس الشراكة الاستراتيجية القائمة بين بلدان الجنوب مبينا أن البرلمانات الوطنية والاتحادات البرلمانية الإقليمية والقارية في إفريقيا والعالم العربي وأمريكا اللاتينية تؤدي "دورا كبيرا" في توحيد وجهات النظر بخصوص عدد من القضايا المتعلقة بالتنمية والاندماج الاقتصادي والمناخ.
وذكر أن التزام المغرب بالتعاون جنوب - جنوب يندرج ضمن رؤية ملكية استراتيجية وشاملة تقوم على تعزيز القدرات في ميدان التنمية البشرية وتعزيز السلام والأمن والاستقرار ودعم التكامل الاقتصادي والاقليمي لافتا إلى أن "هذا الالتزام يقوم على منطق الربح المتبادل وروح التضامن في مواجهة التحديات المعقدة والمتعاظمة التي تتعرض لها بلداننا".
واستحضر في هذا السياق المبادرة الدولية التي أطلقها العاهل المغربي الملك محمد السادس لتسهيل ولوج دول الساحل الإفريقي إلى المحيط الاطلسي مشيرا إلى أن المغرب يطرح من خلال هذه المبادرة نمطا جديدا للاندماج والتعاون بين الدول الإفريقية والتي ستمثل نقطة التقاء بين إفريقيا وأمريكا اللاتينية حيث إن جنوب الأطلسي يمثل نقطة وصل بين دول هاتين القارتين.
وفيما يتعلق بالتعاون العربي أكد ميارة أن المغرب لطالما دعا إلى بذل مزيد من الجهود لتعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي العربي من أجل التغلب على التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة من خلال تسريع وتيرة مشاريع الاندماج الاقتصادي والتجاري والعمل على تحقيق تقارب أمثل بين المنظومات التشريعية والتقنية لبلوغ مستويات أعلى من التكامل.
وينظم المؤتمر بالتعاون بين منتدى الحوار البرلماني للتعاون جنوب - جنوب ورابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي ومجلس المستشارين المغربي.
ويشارك في المؤتمر الذي ينعقد تحت عنوان (دور البرلمانات الوطنية والاتحادات البرلمانية في افريقيا والعالم العربي ومنطقة امريكا اللاتينية في تعزيز الشراكات الاستراتيجية وتحقيق التكامل والاندماج والتنمية المشتركة) 260 شخصا من 40 بلدا يمثلون دول العالم العربي وإفريقيا وأمريكا اللاتينية.
ويناقش المشاركون على مدى يومين عددا من المحاور تتعلق بتعزيز الحوار السياسي والأمن الاقليمي في إفريقيا والعالم العربي ومنطقة أمريكا اللاتينية من أجل تحقيق السلام والاستقرار والازدهار بالإضافة إلى تحقيق التحول الاقتصادي والتكامل الإقليمي والتنمية المشتركة. (النهاية)

م ر ي / ر س




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