المغرب.. انطلاق أعمال المؤتمر البرلماني للتعاون جنوب - جنوب

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الرباط - 15 - 2 (كونا) -- انطلقت بمقر البرلمان المغربي اليوم الخميس أعمال المؤتمر البرلماني للتعاون جنوب - جنوب الذي يناقش تعزيز الحوار السياسي والأمن الإقليمي في إفريقيا والعالم العربي وأمريكا اللاتينية من أجل تحقيق السلام والاستقرار والازدهار والتحول الاقتصادي والتكامل الإقليمي والتنمية المشتركة.
وقال رئيس مجلس المستشارين المغربي رئيس رابطة الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي النعم ميارة في كلمة خلال الافتتاح إن التعاون جنوب - جنوب يشكل "فضاء متينا" للوصل بين دول المناطق الثلاث العربية والإفريقية والأمريكية اللاتينية.
واعتبر ميارة أن "ما يجمع دولنا من رصيد تاريخي وحضاري مشترك ومن روابط ثقافية وإنسانية عريقة يؤهلنا للارتقاء بعلاقاتنا إلى نموذج رائد للتكامل والاندماج".
وأكد أهمية دور الدبلوماسية البرلمانية في ترسيخ أسس الشراكة الاستراتيجية القائمة بين بلدان الجنوب مبينا أن البرلمانات الوطنية والاتحادات البرلمانية الإقليمية والقارية في إفريقيا والعالم العربي وأمريكا اللاتينية تؤدي "دورا كبيرا" في توحيد وجهات النظر بخصوص عدد من القضايا المتعلقة بالتنمية والاندماج الاقتصادي والمناخ.
وذكر أن التزام المغرب بالتعاون جنوب - جنوب يندرج ضمن رؤية ملكية استراتيجية وشاملة تقوم على تعزيز القدرات في ميدان التنمية البشرية وتعزيز السلام والأمن والاستقرار ودعم التكامل الاقتصادي والاقليمي لافتا إلى أن "هذا الالتزام يقوم على منطق الربح المتبادل وروح التضامن في مواجهة التحديات المعقدة والمتعاظمة التي تتعرض لها بلداننا".
واستحضر في هذا السياق المبادرة الدولية التي أطلقها العاهل المغربي الملك محمد السادس لتسهيل ولوج دول الساحل الإفريقي إلى المحيط الاطلسي مشيرا إلى أن المغرب يطرح من خلال هذه المبادرة نمطا جديدا للاندماج والتعاون بين الدول الإفريقية والتي ستمثل نقطة التقاء بين إفريقيا وأمريكا اللاتينية حيث إن جنوب الأطلسي يمثل نقطة وصل بين دول هاتين القارتين.
وفيما يتعلق بالتعاون العربي أكد ميارة أن المغرب لطالما دعا إلى بذل مزيد من الجهود لتعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي العربي من أجل التغلب على التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة من خلال تسريع وتيرة مشاريع الاندماج الاقتصادي والتجاري والعمل على تحقيق تقارب أمثل بين المنظومات التشريعية والتقنية لبلوغ مستويات أعلى من التكامل.
وينظم المؤتمر بالتعاون بين منتدى الحوار البرلماني للتعاون جنوب - جنوب ورابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي ومجلس المستشارين المغربي.
ويشارك في المؤتمر الذي ينعقد تحت عنوان (دور البرلمانات الوطنية والاتحادات البرلمانية في افريقيا والعالم العربي ومنطقة امريكا اللاتينية في تعزيز الشراكات الاستراتيجية وتحقيق التكامل والاندماج والتنمية المشتركة) 260 شخصا من 40 بلدا يمثلون دول العالم العربي وإفريقيا وأمريكا اللاتينية.
ويناقش المشاركون على مدى يومين عددا من المحاور تتعلق بتعزيز الحوار السياسي والأمن الاقليمي في إفريقيا والعالم العربي ومنطقة أمريكا اللاتينية من أجل تحقيق السلام والاستقرار والازدهار بالإضافة إلى تحقيق التحول الاقتصادي والتكامل الإقليمي والتنمية المشتركة. (النهاية)
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