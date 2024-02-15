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الرئيس البرازيلي يدعو مجلس الأمن إلى تبني قرار بإنشاء دولة فلسطينية

2/15/2024 2:34:11 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 15 - 2 (كونا) -- دعا الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا اليوم الخميس مجلس الأمن الدولي إلى تبنى قرار بتأسيس دولة فلسطينية تضم الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشرقية مؤكدا أنه "لا سلم من دون قيام هذه الدولة".
وطالب لولا دا سيلفا في كلمة ألقاها أمام مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين بضرورة إلغاء حق النقض (فيتو) في مجلس الأمن مؤكدا كذلك ضرورة العمل على توسيع عضوية الدول الأعضاء الدائمة في المجلس والتفكير "بجدية" في إطار الأمم المتحدة لتحقيق السلام.
واعتبر أن "من يقوم بالحرب ويصنع السلاح ويبيعه هم البلدان الأعضاء في مجلس الأمن".
وحذر الرئيس البرازيلي من إن الأعمال التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي في (رفح) ستنجم عنها "كارثة جديدة" مؤكدا أنه من الملح الإيقاف الفوري لهذه العمليات العسكرية ضد الفلسطينيين العزل من أبناء قطاع غزة.
وأكد الرئيس لولا دا سيلفا ضرورة التوصل إلى إيقاف إطلاق النار "دون شروط" في قطاع غزة الذي يمر بوضع إنساني "خطر جدا لا يمكن قبوله".
وشدد كذلك على ضرورة إجبار الكيان الإسرائيلي المحتل على احترام القرارات المتخذة في الأمم المتحدة مؤكدا أن السلام هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق التنمية وتحسين معيشة دول المنطقة.
وأردف بالقول إن زيارته لمقر الجامعة العربية تأتي لإعادة التأكيد على تضامنه مع الشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته المستقلة موضحا أن البرازيل ضد الحرب على غزة وليس لها أي خلاف مع أي دولة في العالم.
وأضاف أنه تحدث خلال زيارة سابقة للجامعة عن المبادرة العربية للسلام معتبرا أنها "خيار متوازن لتحقيق السلام في المنطقة على غرار المبادرات الأخرى التي سبقتها ولكنها لم تلق أذانا صاغية".
وأشار إلى قتل حوالي 30 ألفا من الفلسطينيين في غزة معظمهم من النساء والأطفال والمسنين لافتا إلى ما يمر به سكان القطاع من وضع إنساني "خطر" ومعاناة 80 بالمئة من الفلسطينيين من الجوع والحرمان وانتشار الأمراض.
واستنكر قرارات بعض الدول إزاء توقف دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ما أعاق عملها في أداء رسالتها الإنسانية السامية للاجئين الفلسطينيين.
وأشار إلى معاناة عشرات الآلاف من الفلسطينيين في الأردن وسوريا ولبنان من هذه القرارات التي أوقفت دعم (أونروا) واصفا إياها ب"الخطرة والجبانة".
وتعهد لولا دا سيلفا بتقديم البرازيل مساعدات مالية لوكالة (أونروا) داعيا كل البلدان لتقديم مساعدات لها ومحذرا في الوقت ذاته من أن استمرار الصراع سيتعدى منطقة الشرق الأوسط وسيؤدي إلى "سيناريوهات مرعبة".
واقترح الرئيس البرازيلي بأن يكون الحل على مستوى مجلس الأمن من خلال التوصل إلى حل دولتين تعيشان جنبا إلى جنب في سلام دائم منددا بالانتهاكات المتتالية والإبادة الجماعية التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وقال الرئيس لولا دا سيلفا إن "قرار إنشاء الدولة فلسطينية تم اتخاذه منذ 75 عاما وليس هناك مبرر لمنع فلسطين من الدخول إلى الأمم المتحدة" مؤكدا أن البرازيل ستعمل خلال الفترة القادمة على الدفاع عن الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة.
من جانب آخر أوضح الرئيس لولا دا سيلفا أن حجم الاستثمارات والتبادل التجاري بين البرازيل والدول العربية زاد من 4ر5 مليارات دولار عام 2003 إلى نحو 30 مليار دولار العام الماضي معتبرا الزيادة انعكاسا لمتانة العلاقات بين الجانبين وقوتها.
ولفت إلى رئاسة البرازيل لمجموعة العشرين (جي 20) إذ ستعطي الأولوية للقضاء على الجوع والفقر وتشجيع التنمية المستدامة وإصلاح المؤسسات الدولية والحوكمة الدولية.
وأشار الرئيس لولا دا سيلفا إلى استضافة بلاده مؤتمر (كوب 30) في عام 2025 معربا عن تطلعها لمشاركة عربية فعالة في هذا المؤتمر.
وذكر أن قمة مجموعة (بريكس) ستنعقد العام المقبل بمشاركة ثلاثة بلدان عربية هي مصر والسعودية والإمارات معربا عن الأمل باستمرار المساعي لتحويل (بريكس) إلى قوة اقتصادية مهمة في العالم.
وأعرب عن سعادته بزيارته للجامعة العربية بعد 20 سنة من حضوره أول مرة في إشارة إلى زيارته لجامعة الدول العربية في ولايته السابقة مثمنا دورها في الاستقرار والتنمية في منطقة الشرق الأوسط.
وقال لولا دا سيلفا "نحن فخورون بالعلاقات التاريخية والثقافية التي تربطنا بالعالم العربي" مؤكدا أن البرازيل هي البلد الأول في أمريكا اللاتينية الذي انضم إلى الجامعة بصفة عضو مراقب.
وأعرب عن رغبة البرازيل في تعزيز العلاقات مع الجنوب العالمي مشيرا إلى أن زيارته الحالية لمصر والجامعة العربية سبقها زيارة للإمارات وقطر ما يعكس رغبة البرازيل في تعزيز العلاقات مع دول المنطقة.
وأشار إلى أن البرازيل لديها ممثلون دبلوماسيون في 18 دولة عربية وتعمل على تعزيز العلاقة مع العالم العرب في مجالات الثقافة والعلوم والتنمية على وجه الخصوص.
وأعرب عن تقديره لأهمية الجامعة العربية ودورها في ممارسة نفوذها في العالم مؤكدا ضرورة خلق الحوار لإعادة الحوكمة العالمية وإعادة حوكمة الأمم المتحدة مضيفا أنه "من غير المعقول أن تتحكم أقلية من البلدان في الأمم المتحدة". (النهاية)

م ف م / م ع ع




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