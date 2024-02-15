الرئيس البرازيلي يدعو مجلس الأمن إلى تبني قرار بإنشاء دولة فلسطينية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 15 - 2 (كونا) -- دعا الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا اليوم الخميس مجلس الأمن الدولي إلى تبنى قرار بتأسيس دولة فلسطينية تضم الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشرقية مؤكدا أنه "لا سلم من دون قيام هذه الدولة".
وطالب لولا دا سيلفا في كلمة ألقاها أمام مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين بضرورة إلغاء حق النقض (فيتو) في مجلس الأمن مؤكدا كذلك ضرورة العمل على توسيع عضوية الدول الأعضاء الدائمة في المجلس والتفكير "بجدية" في إطار الأمم المتحدة لتحقيق السلام.
واعتبر أن "من يقوم بالحرب ويصنع السلاح ويبيعه هم البلدان الأعضاء في مجلس الأمن".
وحذر الرئيس البرازيلي من إن الأعمال التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي في (رفح) ستنجم عنها "كارثة جديدة" مؤكدا أنه من الملح الإيقاف الفوري لهذه العمليات العسكرية ضد الفلسطينيين العزل من أبناء قطاع غزة.
وأكد الرئيس لولا دا سيلفا ضرورة التوصل إلى إيقاف إطلاق النار "دون شروط" في قطاع غزة الذي يمر بوضع إنساني "خطر جدا لا يمكن قبوله".
وشدد كذلك على ضرورة إجبار الكيان الإسرائيلي المحتل على احترام القرارات المتخذة في الأمم المتحدة مؤكدا أن السلام هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق التنمية وتحسين معيشة دول المنطقة.
وأردف بالقول إن زيارته لمقر الجامعة العربية تأتي لإعادة التأكيد على تضامنه مع الشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته المستقلة موضحا أن البرازيل ضد الحرب على غزة وليس لها أي خلاف مع أي دولة في العالم.
وأضاف أنه تحدث خلال زيارة سابقة للجامعة عن المبادرة العربية للسلام معتبرا أنها "خيار متوازن لتحقيق السلام في المنطقة على غرار المبادرات الأخرى التي سبقتها ولكنها لم تلق أذانا صاغية".
وأشار إلى قتل حوالي 30 ألفا من الفلسطينيين في غزة معظمهم من النساء والأطفال والمسنين لافتا إلى ما يمر به سكان القطاع من وضع إنساني "خطر" ومعاناة 80 بالمئة من الفلسطينيين من الجوع والحرمان وانتشار الأمراض.
واستنكر قرارات بعض الدول إزاء توقف دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ما أعاق عملها في أداء رسالتها الإنسانية السامية للاجئين الفلسطينيين.
وأشار إلى معاناة عشرات الآلاف من الفلسطينيين في الأردن وسوريا ولبنان من هذه القرارات التي أوقفت دعم (أونروا) واصفا إياها ب"الخطرة والجبانة".
وتعهد لولا دا سيلفا بتقديم البرازيل مساعدات مالية لوكالة (أونروا) داعيا كل البلدان لتقديم مساعدات لها ومحذرا في الوقت ذاته من أن استمرار الصراع سيتعدى منطقة الشرق الأوسط وسيؤدي إلى "سيناريوهات مرعبة".
واقترح الرئيس البرازيلي بأن يكون الحل على مستوى مجلس الأمن من خلال التوصل إلى حل دولتين تعيشان جنبا إلى جنب في سلام دائم منددا بالانتهاكات المتتالية والإبادة الجماعية التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وقال الرئيس لولا دا سيلفا إن "قرار إنشاء الدولة فلسطينية تم اتخاذه منذ 75 عاما وليس هناك مبرر لمنع فلسطين من الدخول إلى الأمم المتحدة" مؤكدا أن البرازيل ستعمل خلال الفترة القادمة على الدفاع عن الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة.
من جانب آخر أوضح الرئيس لولا دا سيلفا أن حجم الاستثمارات والتبادل التجاري بين البرازيل والدول العربية زاد من 4ر5 مليارات دولار عام 2003 إلى نحو 30 مليار دولار العام الماضي معتبرا الزيادة انعكاسا لمتانة العلاقات بين الجانبين وقوتها.
ولفت إلى رئاسة البرازيل لمجموعة العشرين (جي 20) إذ ستعطي الأولوية للقضاء على الجوع والفقر وتشجيع التنمية المستدامة وإصلاح المؤسسات الدولية والحوكمة الدولية.
وأشار الرئيس لولا دا سيلفا إلى استضافة بلاده مؤتمر (كوب 30) في عام 2025 معربا عن تطلعها لمشاركة عربية فعالة في هذا المؤتمر.
وذكر أن قمة مجموعة (بريكس) ستنعقد العام المقبل بمشاركة ثلاثة بلدان عربية هي مصر والسعودية والإمارات معربا عن الأمل باستمرار المساعي لتحويل (بريكس) إلى قوة اقتصادية مهمة في العالم.
وأعرب عن سعادته بزيارته للجامعة العربية بعد 20 سنة من حضوره أول مرة في إشارة إلى زيارته لجامعة الدول العربية في ولايته السابقة مثمنا دورها في الاستقرار والتنمية في منطقة الشرق الأوسط.
وقال لولا دا سيلفا "نحن فخورون بالعلاقات التاريخية والثقافية التي تربطنا بالعالم العربي" مؤكدا أن البرازيل هي البلد الأول في أمريكا اللاتينية الذي انضم إلى الجامعة بصفة عضو مراقب.
وأعرب عن رغبة البرازيل في تعزيز العلاقات مع الجنوب العالمي مشيرا إلى أن زيارته الحالية لمصر والجامعة العربية سبقها زيارة للإمارات وقطر ما يعكس رغبة البرازيل في تعزيز العلاقات مع دول المنطقة.
وأشار إلى أن البرازيل لديها ممثلون دبلوماسيون في 18 دولة عربية وتعمل على تعزيز العلاقة مع العالم العرب في مجالات الثقافة والعلوم والتنمية على وجه الخصوص.
وأعرب عن تقديره لأهمية الجامعة العربية ودورها في ممارسة نفوذها في العالم مؤكدا ضرورة خلق الحوار لإعادة الحوكمة العالمية وإعادة حوكمة الأمم المتحدة مضيفا أنه "من غير المعقول أن تتحكم أقلية من البلدان في الأمم المتحدة". (النهاية)
م ف م / م ع ع
MENAFN15022024000071011013ID1107858613