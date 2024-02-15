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مجلس الوزراء يعقد اجتماعا استثنائيا

2/15/2024 2:34:11 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 15 - 2 (كونا) -- عقد مجلس الوزراء اجتماعا استثنائيا مساء اليوم الخميس 15/2/2024 في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح ـ رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريده عبدالله المعوشرجي بما يلي:
"استعرض مجلس الوزراء كتاب سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله الذي رفعه إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه لاتخاذ ما يراه سموه بحكمته المعهودة مناسبا بشأن ما صدر عن جلسة مجلس الأمة المنعقدة بتاريخ 7/2/2024 من وقائع ومجريات كانت محل استنكار واستهجان رسمي وشعبي في المساس بالمقام السامي لحضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه والتجاوز على الأحكام الدستورية التي نصت عليها المادة (54) من الدستور بأن (( الأمير رئيس الدولة وذاته مصونة لا تمس )) وأن النطق السامي ما هو إلا امتداد لما توخاه الدستور من أحكام ومبادئ مشيرا إلى ما شهدته جلسة مجلس الأمة يوم الثلاثاء الماضي من إصرار على تثبيت تلك الوقائع في الجلسة الأمر الذي لا يقبل به مجلس الوزراء كونه يعد مساسا للمقام السامي وهو أمر لا يتسق مع نهج الآباء والأجداد ولا يعكس القيم الأصيلة التي جبل عليها أهل الكويت الأوفياء على الرغم من المساعي الحكومية الصادقة لترسيخ مبدأ العمل من خلال تقديم برنامج عمل الحكومة في أول جلسة حضرتها الحكومة بعد جلسة مجلس الأمة لأداء الوزراء اليمين الدستورية وذلك إيمانا وحرصا من الحكومة على تحقيق التنمية المستدامة في مختلف المجالات رغبة منها لمستقبل مزدهر انطلاقا من الحرص على ترجمة التوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه على أهمية تعزيز التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لمواجهة التحديات ومراجعة التشريعات التي تصب في صالح الوطن وتحقيق آمال وطموحات المواطنين لبناء كويت الحاضر والمستقبل ضمن إطار أحكام الدستور والقانون والثوابت الوطنية.
واستنادا إلى نص المادة (107) من الدستور وبناء على عرض سمو رئيس مجلس الوزراء فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بحل مجلس الأمة ورفعه لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه".(النهاية)

ط أ ب




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