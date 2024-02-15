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رئيس البرلمان العربي يثمن دعوة دول إفريقية ولاتينية لوقف مجازر الكيان المحتل في غزة

2/15/2024 2:34:11 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرباط - 15 - 2 (كونا) -- ثمن رئيس البرلمان العربي عادل العسومي اليوم الخميس دعوة بعض الدول الإفريقية والأمريكية اللاتينية لوقف المجازر اليومية وجرائم الإبادة الجماعية التي ينفذها الكيان الإسرائيلي المحتل في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة خصوصا خطوة جنوب إفريقيا برفع دعوى ضد الكيان أمام محكمة العدل الدولية.
وأشاد العسومي في كلمة خلال افتتاح أعمال المؤتمر البرلماني للتعاون جنوب - جنوب الذي انطلقت أعماله بمقر البرلمان المغربي بالمواقف الحرة لبعض دول أمريكا اللاتينية لنصرة ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني داعيا الدول الإفريقية والأمريكية اللاتينية التي لا تزال تدعم الكيان المحتل إلى مراجعة سياستها والانتصار لمبادئ الحق والإنسانية التي تجسدها عدالة القضية الفلسطينية.
واستنكر صمت المجتمع الدولي وعجزه عن إصدار قرار لوقف إطلاق النار في أسوأ أزمة إنسانية كشفت "الوجه القبيح لسياسة المعايير المزدوجة والكيل بمكيالين".
وطالب بتوحيد مواقف الدول العربية والإفريقية ودول أمريكا اللاتينية وتكثيف الضغط من أجل وضع حد "للجرائم البشعة والاعتداءات الهمجية" التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني على أيدي قوات الاحتلال "العنصري البغيض" منذ نحو خمسة أشهر بشكل متواصل والتي راح ضحيتها آلاف الأبرياء معظمهم من النساء والأطفال.
وفيما يتعلق بالمؤتمر أكد العسومي حرص البرلمان العربي على مد جسور التواصل والتقارب بين الشعبين العربي والإفريقي وشعوب منطقة أمريكا اللاتينية نظرا لما يربط هذه الشعوب من علاقات تاريخية وثقافية وإنسانية وحضارية مشتركة لاسيما في ظل التحولات التي يشهدها النظام العالمي ما يتطلب تعزيز التضامن للدفاع عن القضايا العادلة وحماية المصالح المشتركة.
ودعا العسومي إلى إطلاق برامج ومشروعات ذات بعد اقليمي مشترك تهدف إلى تحقيق المزيد من التكامل والاندماج بين الدول العربية والإفريقية ودول أمريكا اللاتينية لافتا إلى أن التعاون الإقليمي بات ضرورة لمواجهة التحديات المشتركة من قبيل مكافحة الفقر والبطالة وتحقيق متطلبات التنمية المستدامة وتطوير التعليم والصحة وتمكين المرأة والشباب.
وانطلقت في وقت سابق اليوم بمقر البرلمان المغربي أعمال المؤتمر البرلماني للتعاون جنوب - جنوب الذي ينظم بالتعاون بين منتدى الحوار البرلماني للتعاون جنوب - جنوب ورابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي ومجلس المستشارين المغربي بمشاركة وفود برلمانية من دول عربية وإفريقية وأمريكية لاتينية. (النهاية)

م ر ي / ر س




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