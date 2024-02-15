رئيس البرلمان العربي يثمن دعوة دول إفريقية ولاتينية لوقف مجازر الكيان المحتل في غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الرباط - 15 - 2 (كونا) -- ثمن رئيس البرلمان العربي عادل العسومي اليوم الخميس دعوة بعض الدول الإفريقية والأمريكية اللاتينية لوقف المجازر اليومية وجرائم الإبادة الجماعية التي ينفذها الكيان الإسرائيلي المحتل في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة خصوصا خطوة جنوب إفريقيا برفع دعوى ضد الكيان أمام محكمة العدل الدولية.
وأشاد العسومي في كلمة خلال افتتاح أعمال المؤتمر البرلماني للتعاون جنوب - جنوب الذي انطلقت أعماله بمقر البرلمان المغربي بالمواقف الحرة لبعض دول أمريكا اللاتينية لنصرة ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني داعيا الدول الإفريقية والأمريكية اللاتينية التي لا تزال تدعم الكيان المحتل إلى مراجعة سياستها والانتصار لمبادئ الحق والإنسانية التي تجسدها عدالة القضية الفلسطينية.
واستنكر صمت المجتمع الدولي وعجزه عن إصدار قرار لوقف إطلاق النار في أسوأ أزمة إنسانية كشفت "الوجه القبيح لسياسة المعايير المزدوجة والكيل بمكيالين".
وطالب بتوحيد مواقف الدول العربية والإفريقية ودول أمريكا اللاتينية وتكثيف الضغط من أجل وضع حد "للجرائم البشعة والاعتداءات الهمجية" التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني على أيدي قوات الاحتلال "العنصري البغيض" منذ نحو خمسة أشهر بشكل متواصل والتي راح ضحيتها آلاف الأبرياء معظمهم من النساء والأطفال.
وفيما يتعلق بالمؤتمر أكد العسومي حرص البرلمان العربي على مد جسور التواصل والتقارب بين الشعبين العربي والإفريقي وشعوب منطقة أمريكا اللاتينية نظرا لما يربط هذه الشعوب من علاقات تاريخية وثقافية وإنسانية وحضارية مشتركة لاسيما في ظل التحولات التي يشهدها النظام العالمي ما يتطلب تعزيز التضامن للدفاع عن القضايا العادلة وحماية المصالح المشتركة.
ودعا العسومي إلى إطلاق برامج ومشروعات ذات بعد اقليمي مشترك تهدف إلى تحقيق المزيد من التكامل والاندماج بين الدول العربية والإفريقية ودول أمريكا اللاتينية لافتا إلى أن التعاون الإقليمي بات ضرورة لمواجهة التحديات المشتركة من قبيل مكافحة الفقر والبطالة وتحقيق متطلبات التنمية المستدامة وتطوير التعليم والصحة وتمكين المرأة والشباب.
وانطلقت في وقت سابق اليوم بمقر البرلمان المغربي أعمال المؤتمر البرلماني للتعاون جنوب - جنوب الذي ينظم بالتعاون بين منتدى الحوار البرلماني للتعاون جنوب - جنوب ورابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي ومجلس المستشارين المغربي بمشاركة وفود برلمانية من دول عربية وإفريقية وأمريكية لاتينية. (النهاية)
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