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وزير الصحة: الارتقاء بكفاءة الأطباء واطلاعهم على أحدث البروتوكولات من ركائز الاهتمام بالخدمات الصحية

2/15/2024 2:34:07 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت – 15 – 2 (كونا) -– قال وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي إن الارتقاء بكفاءة الأطباء والمختصين من خلال تمكينهم من الاطلاع على أحدث البروتوكولات الطبية وطرق التشخيص والعلاج الحديث والجراحات المتقدمة ما هو إلا ركيزة من ركائز الارتقاء بالخدمات الصحية.
وقال وزير الصحة في كلمة خلال حفل افتتاح المؤتمر ال23 لطب وجراحة العيون الذي ينظمه مجلس أقسام العيون تحت عنوان (المستجدات حول طب وجراحة العيون) اليوم الخميس ان الوزارة أولت اهتماما كبيرا بتخصص طب وجراحة العيون وذلك عن طريق التوسع في افتتاح أقسام العيون في المستشفيات التابعة للوزارة في كافة محافظات البلاد.
ولفت الى أن الهدف هو تحقيق اللامركزية في تقديم الخدمات الصحية ليصل عددها الى ستة أقسام وكذلك زيادة عيادات العيون التخصصية في مراكز الرعاية الصحية الأولية حيث وصل عددها إلى 30 عيادة في 20 مركزا صحيا من إجمالي 114 مركزا صحيا.
وقال إن المؤتمر ما هو إلا شاهد على الدعم والأهمية الكبرى التي توليها الوزارة لكافة اللقاءات والمؤتمرات الطبية في مختلف الاختصاصات وماهو الا تجسيد لسعي الوزارة الدؤوب لمواكبة التقدم المتسارع لكافة التخصصات الطبية وتعزيز التعاون الطبي بين الكويت وأرقى المراكز الطبية الإقليمية والعالمية.
ومن جانبه قال رئيس مجلس أقسام طب وجراحة العيون ورئيس المؤتمر الدكتور أحمد الفودري ان المؤتمر يناقش أحدث المستجدات في طب وجراحة العيون بمشاركة العديد من الخبراء من مختلف دول العالم فضلا عن مشاركة جميع رؤساء الروابط الخليجية لطب العيون والعربية ومنها الجمعية الرمدية المصرية.
وأوضح أن البرنامج العلمي للمؤتمر يشتمل على العديد من المحاضرات والعروض المرئية والأوراق العلمية وورش العمل والدورات التدريبية حول كل ما يتعلق بأمراض وجراحات العيون ومنها ورشة إصابات العين الطارئة وجراحة المياه البيضاء وزراعة الصمامات المتعلقة بارتفاع ضغط العين وحقن البوتوكس واستخدامه في علاج بعض أمراض العيون.
وذكر أن المؤتمر يتضمن ايضا دورات جراحية في المحاكاة الجراحية لجراحات العيون كما يتضمن تقديم أبحاث علمية حول مرض المياه الزرقاء (الجلوكوما) ومرض القرنية المخروطية وغير ذلك من المواضيع ذات الصلة.
وقال "نحن نسعى لوضع مؤتمر آلكويت ضمن الأجندة الإقليمية للمؤتمرات من خلال زيادة عدد الخبراء الأجانب وتغيير نظام عرض المحاضرات والذي سيكون لأول مرة في الكويت قاعة محاضرات واحدة تحتوي على قناتين سمعيتين بمحاضرين اثنين فى نفس التوقيت يتداولان تخصصات مختلفة في طب العيون".
ولفت الى انه سيتم عرض فيديو توضيحي عن كافة خطط وانجازات أقسام العيون في وزارة الصحة خلال فعاليات المؤتمر منوها من جانب آخر بتأسيس الرابطة القطرية لطب العيون متقدما لها بالمباركة والتهئنة.(النهاية)

م ر ف / ط أ ب




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