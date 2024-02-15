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العراق يعلن استعادة عائلة زعيم (داعش) الأسبق أبو بكر البغدادي وبدء التحقيق معها

2/15/2024 2:34:07 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بغداد ـ 15 ـ 2 (كونا) -- أعلنت السلطات القضائية العراقية اليوم الخميس أن العراق "استعاد" عائلة الزعيم الأسبق لما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) أبو بكر البغدادي مؤكدة بدء التحقيق معها.
وقالت رئاسة محكمة استئناف بغداد / الكرخ في بيان إن محكمة تحقيق الكرخ الأولى وبإشراف قاض مختص باشرت تدوين أقوال المتهمين وتواصل التحقيق معهم للكشف عن أهم أسرار التنظيم.
وأشار البيان إلى أن عمليتي الاعتقال والاستعادة تمت في إطار خطة أعدتها المحكمة لاستعادة المتهمين بقضايا الإرهاب الهاربين خارج العراق دون أن تكشف عن عدد المعتقلين في هذه القضية أو صلة قرابتهم بالبغدادي ولا عن مكان اعتقالهم وكيفية استلامهم.
وقتل البغدادي في عملية إنزال عسكرية أمريكية في الريف الشمالي لمحافظة (إدلب) السورية عام 2019 وذلك بعد عامين من إعلان بغداد الانتصار على التنظيم في العراق. (النهاية)

ع ح ه / م ع ع




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