العراق يعلن استعادة عائلة زعيم (داعش) الأسبق أبو بكر البغدادي وبدء التحقيق معها

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) بغداد ـ 15 ـ 2 (كونا) -- أعلنت السلطات القضائية العراقية اليوم الخميس أن العراق "استعاد" عائلة الزعيم الأسبق لما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) أبو بكر البغدادي مؤكدة بدء التحقيق معها.
وقالت رئاسة محكمة استئناف بغداد / الكرخ في بيان إن محكمة تحقيق الكرخ الأولى وبإشراف قاض مختص باشرت تدوين أقوال المتهمين وتواصل التحقيق معهم للكشف عن أهم أسرار التنظيم.
وأشار البيان إلى أن عمليتي الاعتقال والاستعادة تمت في إطار خطة أعدتها المحكمة لاستعادة المتهمين بقضايا الإرهاب الهاربين خارج العراق دون أن تكشف عن عدد المعتقلين في هذه القضية أو صلة قرابتهم بالبغدادي ولا عن مكان اعتقالهم وكيفية استلامهم.
وقتل البغدادي في عملية إنزال عسكرية أمريكية في الريف الشمالي لمحافظة (إدلب) السورية عام 2019 وذلك بعد عامين من إعلان بغداد الانتصار على التنظيم في العراق. (النهاية)
ع ح ه / م ع ع
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