ضربات أمريكية جديدة على أهداف حوثية في اليمن

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 15 - 2 (كونا) -- أعلن الجيش الأمريكي اليوم الخميس أنه شن عدة ضربات على أهداف تابعة لميليشيا الحوثي في اليمن شكلت تهديدا وشيكا للبحرية الأمريكية والسفن التجارية.
يأتي ذلك ضمن سلسلة من الضربات الأمريكية التي أصبحت تنفذ أحيانا بشكل يومي على تلك الميليشيا في ظل توترات متزايدة في البحر الأحمر ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام.
وقالت القيادة الأمريكية الوسطى (سنتكوم) في بيان "في ال14 فبراير عند الساعة 30:7 مساء بتوقيت صنعاء نفذت قوات القيادة بنجاح اربع غارات دفاعا عن النفس استهدفت ثلاث مسيرات وقارب ذاتي القيادة وسبعة صواريخ كروز متنقلة مضادة للسفن كانت معدة للإطلاق في البحر الأحمر".
وأضافت القيادة العاملة في الشرق الأوسط أنها رصدت الصواريخ والطائرات المسيرة في "المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن وقررت أنها تمثل تهديدا وشيكا لسفن البحرية الأمريكية والسفن التجارية في المنطقة".
وأوضحت أن "هذه الإجراءات (الضربات) ستحمي حرية الملاحة وتجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمنا للبحرية الأمريكية والسفن التجارية".
ومنذ عدة أسابيع تشن الولايات المتحدة باستمرار ضربات على أهداف للحوثيين لكن واشنطن شددت مرارا على أنها ليست في حرب مع الجماعة.
وبدأت الضربات الأمريكية في الـ 12 يناير الماضي بهدف الحد من قدرة الحوثيين على مهاجمة الملاحة الدولية في البحر الأحمر.(النهاية)
ا م م / ه س ص
MENAFN15022024000071011013ID1107858608
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