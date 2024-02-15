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ضربات أمريكية جديدة على أهداف حوثية في اليمن

2/15/2024 2:34:07 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 15 - 2 (كونا) -- أعلن الجيش الأمريكي اليوم الخميس أنه شن عدة ضربات على أهداف تابعة لميليشيا الحوثي في اليمن شكلت تهديدا وشيكا للبحرية الأمريكية والسفن التجارية.
يأتي ذلك ضمن سلسلة من الضربات الأمريكية التي أصبحت تنفذ أحيانا بشكل يومي على تلك الميليشيا في ظل توترات متزايدة في البحر الأحمر ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام.
وقالت القيادة الأمريكية الوسطى (سنتكوم) في بيان "في ال14 فبراير عند الساعة 30:7 مساء بتوقيت صنعاء نفذت قوات القيادة بنجاح اربع غارات دفاعا عن النفس استهدفت ثلاث مسيرات وقارب ذاتي القيادة وسبعة صواريخ كروز متنقلة مضادة للسفن كانت معدة للإطلاق في البحر الأحمر".
وأضافت القيادة العاملة في الشرق الأوسط أنها رصدت الصواريخ والطائرات المسيرة في "المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن وقررت أنها تمثل تهديدا وشيكا لسفن البحرية الأمريكية والسفن التجارية في المنطقة".
وأوضحت أن "هذه الإجراءات (الضربات) ستحمي حرية الملاحة وتجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمنا للبحرية الأمريكية والسفن التجارية".
ومنذ عدة أسابيع تشن الولايات المتحدة باستمرار ضربات على أهداف للحوثيين لكن واشنطن شددت مرارا على أنها ليست في حرب مع الجماعة.
وبدأت الضربات الأمريكية في الـ 12 يناير الماضي بهدف الحد من قدرة الحوثيين على مهاجمة الملاحة الدولية في البحر الأحمر.(النهاية)

ا م م / ه س ص



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