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الأمم المتحدة تدعو الأطراف الليبية لتنحية الخلافات وتشكيل حكومة تقود البلاد إلى الانتخابات

2/15/2024 2:34:07 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 15- 2 (كونا) -- قال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبدالله باتيلي اليوم الخميس إن التقدم على طريق إجراء انتخابات وطنية ذات مصداقية "ليس ممكنا" من دون تسوية سياسية بين الأطراف في ليبيا.
ودعا باتيلي في إحاطته عبر الفيديو أمام مجلس الأمن التي استعرض خلالها الأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية في ليبيا قادة البلاد الى "تنحية مصالحهم الذاتية جانبا والجلوس إلى طاولة المفاوضات بحسن نية والاستعداد لمناقشة كافة القضايا المتنازع عليها".
وأكد المسؤول الاممي الذي يرأس كذلك بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل) أن "التردد في القيام بذلك لا يدعو إلى التشكيك في التزامهم تجاه الانتخابات فحسب بل أيضا تجاه وحدة ومستقبل بلادهم التي ينبغي أن يتحملوا مسؤوليتها".
وشدد على الحاجة الماسة الى اتفاق سياسي "يجنب ليبيا الانزلاق نحو التفكك" تمهيدا لتشكيل حكومة موحدة تقود البلاد إلى الانتخابات.
وأشار إلى أنه على الرغم من الانتهاء من الإطار الدستوري والقانوني للانتخابات "يبدو أن أصحاب المصلحة المؤسسين الليبيين الرئيسيين غير راغبين في حل القضايا العالقة المتنازع عليها سياسيا والتي من شأنها أن تمهد الطريق أمام الانتخابات التي طال انتظارها".
وأوضح الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا أن هناك حاجة إلى معالجة المخاوف والقلق الذي أعرب عنه بعض أصحاب المصلحة الرئيسيين بما في ذلك إنشاء آلية مؤقتة للإدارة الشفافة والتوزيع العادل للموارد وضمانات لتوفير فرص متكافئة لجميع المرشحي.
وأضاف أنه ينبغي أن تتضمن التسوية السياسية أيضا جدولا زمنيا صارما من الخطوات التي تقود إلى يوم الاقتراع.
وحذر من أن استمرار الانقسام بين المؤسسات الوطنية في الشرق والغرب مع عدم وجود ميزانية وطنية معتمدة لتوجيه الإنفاق العام يؤدي إلى إدامة الافتقار إلى الشفافية في استخدام التمويل العام والتوزيع غير العادل لثروات البلاد كما أنه يزيد من تعرض الاقتصاد الليبي للاضطرابات الداخلية والخارجية.
وحث المسؤول الأممي جميع السلطات المعنية على رفع الحظر المفروض على أنشطة هياكل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات داعيا حكومة الوحدة الوطنية إلى الإفراج عن مخصصات الميزانية المخصصة للمفوضية للسماح لها بتسريع الاستعدادات للانتخابات البلدية.
وحول الوضع الامني اشار المسؤول الاممي الى عدم تسجيل أي انتهاكات لاتفاق وقف إطلاق النار منذ آخر إحاطة لكنه أوضح أن التقدم في تنفيذ الأحكام المعلقة من الاتفاق وخاصة فيما يتعلق بالانسحاب لا يزال يواجه عراقيل بسبب الجمود في المسار السياسي.
وأعرب باتيلي عن القلق إزاء مشروع قانون المصالحة الوطنية الذي ناقشه مجلس النواب في 3 يناير الماضي والذي يبدو أنه يتجاوز المجلس الرئاسي من خلال إنشاء آلية جديدة للمصالحة.
وقال ان "هذا الاقتراح الجديد الذي يتعارض مع أفضل الممارسات الدولية لم تتم صياغته من خلال مشاورات شاملة مع منظمات المجتمع المدني ومجموعات الضحايا ولا يتضمن ضمانات كافية للحفاظ على الحقوق الأساسية في معرفة الحقيقة والعدالة والتعويضات وعدم التكرار".
كما دعا المسؤول الأممي إلى إطلاق سراح المعتقلين تعسفيا والسجناء السياسيين مشيرا إلى تسليطه الضوء في احاطته السابقة على قيام الجهات الأمنية باحتجاز ما لا يقل عن 60 شخصا بشكل تعسفي بمن فيهم أطفال في الأشهر التسعة الماضية بسبب انتماءاتهم السياسية.
وأوضح أن "هذه الممارسات تلقي بظلال من الشك على مدى استعداد بعض الجهات الليبية الفاعلة لدعم عملية سياسية شفافة وشاملة".(النهاية)

ا م م / ه س ص



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