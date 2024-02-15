الأمم المتحدة تدعو الأطراف الليبية لتنحية الخلافات وتشكيل حكومة تقود البلاد إلى الانتخابات

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 15- 2 (كونا) -- قال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبدالله باتيلي اليوم الخميس إن التقدم على طريق إجراء انتخابات وطنية ذات مصداقية "ليس ممكنا" من دون تسوية سياسية بين الأطراف في ليبيا.
ودعا باتيلي في إحاطته عبر الفيديو أمام مجلس الأمن التي استعرض خلالها الأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية في ليبيا قادة البلاد الى "تنحية مصالحهم الذاتية جانبا والجلوس إلى طاولة المفاوضات بحسن نية والاستعداد لمناقشة كافة القضايا المتنازع عليها".
وأكد المسؤول الاممي الذي يرأس كذلك بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل) أن "التردد في القيام بذلك لا يدعو إلى التشكيك في التزامهم تجاه الانتخابات فحسب بل أيضا تجاه وحدة ومستقبل بلادهم التي ينبغي أن يتحملوا مسؤوليتها".
وشدد على الحاجة الماسة الى اتفاق سياسي "يجنب ليبيا الانزلاق نحو التفكك" تمهيدا لتشكيل حكومة موحدة تقود البلاد إلى الانتخابات.
وأشار إلى أنه على الرغم من الانتهاء من الإطار الدستوري والقانوني للانتخابات "يبدو أن أصحاب المصلحة المؤسسين الليبيين الرئيسيين غير راغبين في حل القضايا العالقة المتنازع عليها سياسيا والتي من شأنها أن تمهد الطريق أمام الانتخابات التي طال انتظارها".
وأوضح الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا أن هناك حاجة إلى معالجة المخاوف والقلق الذي أعرب عنه بعض أصحاب المصلحة الرئيسيين بما في ذلك إنشاء آلية مؤقتة للإدارة الشفافة والتوزيع العادل للموارد وضمانات لتوفير فرص متكافئة لجميع المرشحي.
وأضاف أنه ينبغي أن تتضمن التسوية السياسية أيضا جدولا زمنيا صارما من الخطوات التي تقود إلى يوم الاقتراع.
وحذر من أن استمرار الانقسام بين المؤسسات الوطنية في الشرق والغرب مع عدم وجود ميزانية وطنية معتمدة لتوجيه الإنفاق العام يؤدي إلى إدامة الافتقار إلى الشفافية في استخدام التمويل العام والتوزيع غير العادل لثروات البلاد كما أنه يزيد من تعرض الاقتصاد الليبي للاضطرابات الداخلية والخارجية.
وحث المسؤول الأممي جميع السلطات المعنية على رفع الحظر المفروض على أنشطة هياكل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات داعيا حكومة الوحدة الوطنية إلى الإفراج عن مخصصات الميزانية المخصصة للمفوضية للسماح لها بتسريع الاستعدادات للانتخابات البلدية.
وحول الوضع الامني اشار المسؤول الاممي الى عدم تسجيل أي انتهاكات لاتفاق وقف إطلاق النار منذ آخر إحاطة لكنه أوضح أن التقدم في تنفيذ الأحكام المعلقة من الاتفاق وخاصة فيما يتعلق بالانسحاب لا يزال يواجه عراقيل بسبب الجمود في المسار السياسي.
وأعرب باتيلي عن القلق إزاء مشروع قانون المصالحة الوطنية الذي ناقشه مجلس النواب في 3 يناير الماضي والذي يبدو أنه يتجاوز المجلس الرئاسي من خلال إنشاء آلية جديدة للمصالحة.
وقال ان "هذا الاقتراح الجديد الذي يتعارض مع أفضل الممارسات الدولية لم تتم صياغته من خلال مشاورات شاملة مع منظمات المجتمع المدني ومجموعات الضحايا ولا يتضمن ضمانات كافية للحفاظ على الحقوق الأساسية في معرفة الحقيقة والعدالة والتعويضات وعدم التكرار".
كما دعا المسؤول الأممي إلى إطلاق سراح المعتقلين تعسفيا والسجناء السياسيين مشيرا إلى تسليطه الضوء في احاطته السابقة على قيام الجهات الأمنية باحتجاز ما لا يقل عن 60 شخصا بشكل تعسفي بمن فيهم أطفال في الأشهر التسعة الماضية بسبب انتماءاتهم السياسية.
وأوضح أن "هذه الممارسات تلقي بظلال من الشك على مدى استعداد بعض الجهات الليبية الفاعلة لدعم عملية سياسية شفافة وشاملة".(النهاية)
ا م م / ه س ص
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