تربية جرش تحتفل باليوبيل الفضي لتسلم الملك سلطاته الدستورية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
جرش 15 شباط (بترا)– احتفل مجلس مبادرة حقق في مديرية التربية والتعليم بمحافظة جرش اليوم الخميس بمدرسة الشهيد العميد عبدالرزاق الدلابيح الأساسية المختلطة باليوبيل الفضي لتسلم جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية .
وأشار محافظ جرش، الدكتور فراس الفاعور، الذي رعى فعاليات الحفل إلى الانجازات التي تحققت منذ تولي جلالة الملك سلطاته الدستورية خصوصا في مجال التربية والتعليم ومسيرته المتواصلة للوصول الى التقدم والنجاح والتطور في كافة القطاعات، مؤكداً أن التعاضد والتكاتف بين الاردنيين واللحمة الوطنية تؤكد على الولاء والانتماء للقائد والوطن ليبقى ساحة امن وامان واستقرار .
واشتمل الحفل على فقرات فنية وطنية قدمها طلبة مبادرة حقق ومسرحية وسكتش مسرحي قدمها طلبة المدارس اناث وذكور منها باب عمان الأساسية للبنين ودير الليات الثانوية للبنات ودير الشرقي الاساسية المختلطة و الشهيد عبد الرزاق الدلابيح.
وفي نهاية الفعالية، وزع المحافظ ومساعده الدكتور محمد العوامرة ومدير التربية الدروع التكريمية والشهادات على المدربين في المبادرة
والاداريين والمستخدمين وموظفي قسم الحركة بالمديرية وعدد من مدراء الدوائر ورئيس البلدية والجهات المتعاونة والمنظمة للحفل .
--(بترا)
ع.ف/م ق/ح أ
15/02/2024 22:02:25
MENAFN15022024000117011021ID1107858606
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