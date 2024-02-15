تربية جرش تحتفل باليوبيل الفضي لتسلم الملك سلطاته الدستورية

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جرش 15 شباط (بترا)– احتفل مجلس مبادرة حقق في مديرية التربية والتعليم بمحافظة جرش اليوم الخميس بمدرسة الشهيد العميد عبدالرزاق الدلابيح الأساسية المختلطة باليوبيل الفضي لتسلم جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية .

وأشار محافظ جرش، الدكتور فراس الفاعور، الذي رعى فعاليات الحفل إلى الانجازات التي تحققت منذ تولي جلالة الملك سلطاته الدستورية خصوصا في مجال التربية والتعليم ومسيرته المتواصلة للوصول الى التقدم والنجاح والتطور في كافة القطاعات، مؤكداً أن التعاضد والتكاتف بين الاردنيين واللحمة الوطنية تؤكد على الولاء والانتماء للقائد والوطن ليبقى ساحة امن وامان واستقرار .

واشتمل الحفل على فقرات فنية وطنية قدمها طلبة مبادرة حقق ومسرحية وسكتش مسرحي قدمها طلبة المدارس اناث وذكور منها باب عمان الأساسية للبنين ودير الليات الثانوية للبنات ودير الشرقي الاساسية المختلطة و الشهيد عبد الرزاق الدلابيح.

وفي نهاية الفعالية، وزع المحافظ ومساعده الدكتور محمد العوامرة ومدير التربية الدروع التكريمية والشهادات على المدربين في المبادرة

والاداريين والمستخدمين وموظفي قسم الحركة بالمديرية وعدد من مدراء الدوائر ورئيس البلدية والجهات المتعاونة والمنظمة للحفل .

--(بترا)

ع.ف/م ق/ح أ

15/02/2024 22:02:25

