رئيس مجلس أمناء جامعة الزرقاء يزور جامعة قاسيون في سوريا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الزرقاء 15شباط (بترا)- زار رئيس مجلس أمناء جامعة الزرقاء المهندس سمير الحباشنة جامعة قاسيون الخاصة في الجمهورية العربية السورية .
والتقى الحباشنه خلال الزيارة مع رئيس مجلس أمناء جامعة قاسيون/ رئيس الوزراء السوري السابق، الدكتور وائل الحلقي، ورئيس مجلس إدارة الشركة المالكة الدكتور أكرم عبد اللطيف، وأعضاء مجلس امناء الجامعة، ورئيسها ونوابه،بهدف تعزيز التعاون الأكاديمي بين الجامعتين.
وجاءت هذه الزيارة في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين الجامعتين ضمن إتحاد الجامعات العربية بهدف تعظيم الخبرات الأكاديمية والتقنية والإدارية بما يرتقي بالعملية التعليمية وينعكس إيجاباً على الأداء الجامعي وعلى الطلبة باعتبارهم جوهر العملية التعليمية ومخرجاتها.
واستعرض الحباشنة المسيرة الأكاديمية والبحثية لجامعة الزرقاء والتطورات التي شهدتها، ومنها استحداث كلية طب الأسنان كأول جامعة خاصة في الأردن، ولزيادة أعداد هيئة التدريس والطلبة والتميز البحثي والذي يأتي بدعم من رئيس مجلس ادارة شركة الزرقاء للتعليم والإستثمار الدكتور محمود أبو شعيرة.
كما استمع إلى عرض من الدكتور الحلقي ورئيس الجامعة إلى التطور الذي شهدته جامعة قاسيون، وافتتاح كليات جديدة مثل :طب الأسنان وكلية الطب التي هي تحت الإنشاء بعد إنتقالها الى مقرها الدائم،كما تم الإتفاق على أهمية التواصل بين الجامعتين في شتى المجالات الأكاديمية والعلمية.
وجال الحباشنة ومضيفيه في مرافق الجامعة المختلفة.
--(بترا)
ع ض/م ق/ح أ
15/02/2024 22:00:45
MENAFN15022024000117011021ID1107858605
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