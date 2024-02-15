رئيس مجلس أمناء جامعة الزرقاء يزور جامعة قاسيون في سوريا

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الزرقاء 15شباط (بترا)- زار رئيس مجلس أمناء جامعة الزرقاء المهندس سمير الحباشنة جامعة قاسيون الخاصة في الجمهورية العربية السورية .

والتقى الحباشنه خلال الزيارة مع رئيس مجلس أمناء جامعة قاسيون/ رئيس الوزراء السوري السابق، الدكتور وائل الحلقي، ورئيس مجلس إدارة الشركة المالكة الدكتور أكرم عبد اللطيف، وأعضاء مجلس امناء الجامعة، ورئيسها ونوابه،بهدف تعزيز التعاون الأكاديمي بين الجامعتين.

وجاءت هذه الزيارة في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين الجامعتين ضمن إتحاد الجامعات العربية بهدف تعظيم الخبرات الأكاديمية والتقنية والإدارية بما يرتقي بالعملية التعليمية وينعكس إيجاباً على الأداء الجامعي وعلى الطلبة باعتبارهم جوهر العملية التعليمية ومخرجاتها.

واستعرض الحباشنة المسيرة الأكاديمية والبحثية لجامعة الزرقاء والتطورات التي شهدتها، ومنها استحداث كلية طب الأسنان كأول جامعة خاصة في الأردن، ولزيادة أعداد هيئة التدريس والطلبة والتميز البحثي والذي يأتي بدعم من رئيس مجلس ادارة شركة الزرقاء للتعليم والإستثمار الدكتور محمود أبو شعيرة.

كما استمع إلى عرض من الدكتور الحلقي ورئيس الجامعة إلى التطور الذي شهدته جامعة قاسيون، وافتتاح كليات جديدة مثل :طب الأسنان وكلية الطب التي هي تحت الإنشاء بعد إنتقالها الى مقرها الدائم،كما تم الإتفاق على أهمية التواصل بين الجامعتين في شتى المجالات الأكاديمية والعلمية.

وجال الحباشنة ومضيفيه في مرافق الجامعة المختلفة.

--(بترا)

ع ض/م ق/ح أ

15/02/2024 22:00:45

