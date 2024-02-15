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صحة غزة: الاحتلال يحتجز 460 شخصا بينهم مرضى بجمع ناصر الطبي

2/15/2024 2:33:52 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 15 شباط (بترا)- أفاد الناطق باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، أشرف القدرة، اليوم الخميس، بأن "قوات الاحتلال الإسرائيلي تجبر إدارة مجمع ناصر الطبي على وضع 95 كادرا صحيا و11 من عائلاتهم و191 مريضا و165 من المرافقين والنازحين في مبنى ناصر القديم في ظروف قاسية ومخيفة بلا طعام وبلا حليب أطفال ونقص حاد في المياه".
وأوضح القدرة عبر موقع الوزارة في (فيسبوك) أن "مجمع ناصر الطبي يشهد وضعا كارثيا مقلقا نتيجة نقص الإمكانيات الطبية وقرب نفاد الوقود خلال الـ24 ساعة القادمة، مما يهدد حياة المرضى بشكل مباشر منهم 6 مرضى تحت أجهزة في العناية المركزة و3 أطفال في الحضانة".
--(بترا)
رصد/ي أ/م ق/ح أ
15/02/2024 21:57:52

MENAFN15022024000117011021ID1107858604

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