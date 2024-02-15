صحة غزة: الاحتلال يحتجز 460 شخصا بينهم مرضى بجمع ناصر الطبي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 15 شباط (بترا)- أفاد الناطق باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، أشرف القدرة، اليوم الخميس، بأن "قوات الاحتلال الإسرائيلي تجبر إدارة مجمع ناصر الطبي على وضع 95 كادرا صحيا و11 من عائلاتهم و191 مريضا و165 من المرافقين والنازحين في مبنى ناصر القديم في ظروف قاسية ومخيفة بلا طعام وبلا حليب أطفال ونقص حاد في المياه".
وأوضح القدرة عبر موقع الوزارة في (فيسبوك) أن "مجمع ناصر الطبي يشهد وضعا كارثيا مقلقا نتيجة نقص الإمكانيات الطبية وقرب نفاد الوقود خلال الـ24 ساعة القادمة، مما يهدد حياة المرضى بشكل مباشر منهم 6 مرضى تحت أجهزة في العناية المركزة و3 أطفال في الحضانة".
--(بترا)
رصد/ي أ/م ق/ح أ
15/02/2024 21:57:52
MENAFN15022024000117011021ID1107858604
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