الدفاع المدني يخلي شخصاً حاصرته السيول بمحافظة العقبة
التاريخ
2/15/2024 2:33:52 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 15 شباط (بترا)- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إنّ بلاغا ورد لدفاع مدني العقبة وشرطة العقبة بوجود شخص داخل مركبته حاصرته السيول في محافظة العقبة.
وأضاف، أن فرق الغطس والإنقاذ تحركت على الفور للمكان وتمكنت من اخلائه وهو بصحة جيدة.
--(بترا)
ل م/م ق/ح أ
15/02/2024 21:43:09
MENAFN15022024000117011021ID1107858603
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