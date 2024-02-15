متقاعدو الكرك يحتلفون بيوم الوفاء للمحاربين القدامى والمتقاعدين العسكرين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الكرك 16 شباط (بترا)- نظم نادي المتقاعدين العسكرين في الكرك اليوم الخميس احتفالاً وطنياً بمناسبة اليوبيل الفضي لتسلم جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية ويوم الوفاء للمحاربين القدامى والمتقاعدين العسكرين.
وقال محافظ الكرك الدكتور فراس سامي ابو الغنم خلال رعايته الاحتفال، إن هذا اليوم جاء تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك لنستذكر فيه التضحيات التي قدمها الجيش العربي والأجهزة الأمنية منذ بداية تأسيس الدولة الأردنية واستذكاراً لشهداء الوطن والواجب والمصابين العسكريين الذين سطروا المجد في صفحات التاريخ دفاعاً عن الوطن وأمنه واستقراره.
ومن جانبه، استعرض رئيس النادي العميد المتقاعد اسماعيل الحباشنة المسيرة البطولية للقوات المسلحة بحروبها داخل فلسطين وخارجها وتقديمهم التضحيات الجسام لرفعة وعزة الوطن، لافتاً إلى الرعاية الهاشمية للقوات المسلحة بمختلف المجالات تسليحا وتدريبا وتمكينا اقتصاديا واجتماعيا.
وأضاف، أن الأردن رغم شح الموارد والأمكانيات ووقوعه ضمن محيط جغرافي ملتهب استطاع بفضل حنكة القيادة الهاشمية من تخطى كافة الصعاب والتحديات وبناء الدولة النموذج بالاستقرار والأمن والأمان، مؤكداً التفاف المتقاعدين والشعب خلف القيادة الهاشمية.
كما تحدث الملازم أول المتقاعد سالم القراله نيابة عن المتقاعدين عن أبرز الخدمات والرعاية التي تقدم للمتقاعدين وأسرهم وتميكنهم صحياً وتعيلمياً واقتصادياً وشمولهم بالمكارم الملكية.
وفي نهاية الاحتفال كرم ابو الغنم عدداً من رفاق السلاح المتقاعدين من أفراد القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي.
--(بترا)
ع/ج/وهـ/ح أ
15/02/2024 21:25:36
MENAFN15022024000117011021ID1107858599
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