متقاعدو الكرك يحتلفون بيوم الوفاء للمحاربين القدامى والمتقاعدين العسكرين

MENAFN - Jordan News Agency)

الكرك 16 شباط (بترا)- نظم نادي المتقاعدين العسكرين في الكرك اليوم الخميس احتفالاً وطنياً بمناسبة اليوبيل الفضي لتسلم جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية ويوم الوفاء للمحاربين القدامى والمتقاعدين العسكرين.

وقال محافظ الكرك الدكتور فراس سامي ابو الغنم خلال رعايته الاحتفال، إن هذا اليوم جاء تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك لنستذكر فيه التضحيات التي قدمها الجيش العربي والأجهزة الأمنية منذ بداية تأسيس الدولة الأردنية واستذكاراً لشهداء الوطن والواجب والمصابين العسكريين الذين سطروا المجد في صفحات التاريخ دفاعاً عن الوطن وأمنه واستقراره.

ومن جانبه، استعرض رئيس النادي العميد المتقاعد اسماعيل الحباشنة المسيرة البطولية للقوات المسلحة بحروبها داخل فلسطين وخارجها وتقديمهم التضحيات الجسام لرفعة وعزة الوطن، لافتاً إلى الرعاية الهاشمية للقوات المسلحة بمختلف المجالات تسليحا وتدريبا وتمكينا اقتصاديا واجتماعيا.

وأضاف، أن الأردن رغم شح الموارد والأمكانيات ووقوعه ضمن محيط جغرافي ملتهب استطاع بفضل حنكة القيادة الهاشمية من تخطى كافة الصعاب والتحديات وبناء الدولة النموذج بالاستقرار والأمن والأمان، مؤكداً التفاف المتقاعدين والشعب خلف القيادة الهاشمية.

كما تحدث الملازم أول المتقاعد سالم القراله نيابة عن المتقاعدين عن أبرز الخدمات والرعاية التي تقدم للمتقاعدين وأسرهم وتميكنهم صحياً وتعيلمياً واقتصادياً وشمولهم بالمكارم الملكية.

وفي نهاية الاحتفال كرم ابو الغنم عدداً من رفاق السلاح المتقاعدين من أفراد القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي.

--(بترا)

ع/ج/وهـ/ح أ

15/02/2024 21:25:36

