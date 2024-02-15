بني كنانة : انطلاق المبادرة الوطنية لزراعة 10 ملايين شجرة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 15 شباط (بترا)- انطلقت في مدرسة حاتم الثانوية للبنات التابعة لمديرية تربية وتعليم لواء بني كنانة اليوم الخميس، المبادرة الوطنية لزراعة 10 ملايين شجرة خلال 10 أعوام، وذلك بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم والزراعة ومؤسسات حكومية وخاصة ومجتمع مدني.
وقال مدير إدارة التعليم في وزارة التربية والتعليم الدكتور فيصل الهواري خلال رعايته فعاليات المبادرة، إن الهدف من المبادرة مواجهة التغيُّرات المناخيّة ومكافحة التصحُّر وزيادة الرُّقَع الخضراء والتشجير، مشيرا إلى أن الوزارة قامت مؤخراً بإطلاق العديد من المُبادرات التي تشجع كل الأعمال المعنية بزراعة الأشجار .
وأشار إلى أهمية ديمومة هذه المبادرة، والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق الهدف المنشود و الحرص على استمرارية الاعتناء بالشجرة بعد زراعتها، من خلال تطبيق التحريج الزراعي المستدام.
من جانبه، أشار مدير التربية للواء بني كنانة الدكتور محمد الغزلان إلى رؤى جلالة الملك عبدالله الثاني والتي أبدى جلالته اهتمامه بالزراعة ومنحها أولوية كبرى، إضافة إلى مبادرات وزارة التربية والتعليم لزيادة الرقعة الخضراء وتوفير بيئة مدرسية مناسبة خاصة بعد التغيرات المناخية التي تشهدها المنطقة والعالم .
بدوره، أكد رئيس بلدية السّرو عامر العودات حرص البلدية على التعاون مع وزارتي الزراعة والتربية والتعليم لانجاح المبادرة لما لها من دور كبير في تنقية البيئة من خلال إنتاجها للأوكسجين، داعياً إلى دعم مثل هذه المُبادرات التي تهتم بالبيئة ولتعزيز وتنمية الوعي .
--(بترا)
ا.ح/م ق/ح أ
15/02/2024 21:17:44
MENAFN15022024000117011021ID1107858594
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