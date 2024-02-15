بني كنانة : انطلاق المبادرة الوطنية لزراعة 10 ملايين شجرة

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 15 شباط (بترا)- انطلقت في مدرسة حاتم الثانوية للبنات التابعة لمديرية تربية وتعليم لواء بني كنانة اليوم الخميس، المبادرة الوطنية لزراعة 10 ملايين شجرة خلال 10 أعوام، وذلك بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم والزراعة ومؤسسات حكومية وخاصة ومجتمع مدني.

وقال مدير إدارة التعليم في وزارة التربية والتعليم الدكتور فيصل الهواري خلال رعايته فعاليات المبادرة، إن الهدف من المبادرة مواجهة التغيُّرات المناخيّة ومكافحة التصحُّر وزيادة الرُّقَع الخضراء والتشجير، مشيرا إلى أن الوزارة قامت مؤخراً بإطلاق العديد من المُبادرات التي تشجع كل الأعمال المعنية بزراعة الأشجار .

وأشار إلى أهمية ديمومة هذه المبادرة، والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق الهدف المنشود و الحرص على استمرارية الاعتناء بالشجرة بعد زراعتها، من خلال تطبيق التحريج الزراعي المستدام.

من جانبه، أشار مدير التربية للواء بني كنانة الدكتور محمد الغزلان إلى رؤى جلالة الملك عبدالله الثاني والتي أبدى جلالته اهتمامه بالزراعة ومنحها أولوية كبرى، إضافة إلى مبادرات وزارة التربية والتعليم لزيادة الرقعة الخضراء وتوفير بيئة مدرسية مناسبة خاصة بعد التغيرات المناخية التي تشهدها المنطقة والعالم .

بدوره، أكد رئيس بلدية السّرو عامر العودات حرص البلدية على التعاون مع وزارتي الزراعة والتربية والتعليم لانجاح المبادرة لما لها من دور كبير في تنقية البيئة من خلال إنتاجها للأوكسجين، داعياً إلى دعم مثل هذه المُبادرات التي تهتم بالبيئة ولتعزيز وتنمية الوعي .

--(بترا)

ا.ح/م ق/ح أ

15/02/2024 21:17:44

