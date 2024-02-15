جامعة مؤتة توقع مذكرة تفاهم لدعم ثقافة الريادة والابتكار

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الكرك 15 شباط (بترا)- وقعت جامعة مؤتة اليوم الخميس مذكرة تفاهم مع بلدية الكرك الكبرى بهدف دعم ثقافة الريادة والابتكار ونشر المعرفة والتميز والريادة في مجالات التعليم الأكاديمي والبحث العلمي والتنمية المستدامة للمجتمع، وتوفير بيئة جامعية تعزز منظومة الريادة والابتكار ودعم قدرات التعليم والبحث العلمي التطبيقي، وتاهيل خريج قادر على المنافسة في سوق العمل محليًا وإقليميًا وعالميًا.
وأكد رئيس الجامعة الدكتور سلامة النعيمات حرص الجامعة على تحقيق الأهداف المرجوة من هذه المذكرة من خلال توثيق التعاون بين الجانبين وخاصة في مجال الاستشارات للبرامج الريادية وتطوير المهارات الفنية والتقنية ومهارات دخول سوق العمل وتقديم الاستشارات ذات الصلة بالريادة ومتعلقاتها.
وقال رئيس البلدية المهندس محمد المعايطة، إن البلدية تسعى على الدوام لتقديم الخدمات المتميزة للمواطن والمستثمر والسائح بسهولة ويسر من خلال الاستغلال الأمثل للتكنولوجيا الحديثة والكوادر المؤهلة والنهوض بالمدينة لتكون جاذبة إقتصاديًا وتأصيل القيم الحضارية والثقافية من خلال التشاركية والدمج المجتمعي .
وحضر توقيع الاتفاقية مدير مركز الريادة والابتكار في الجامعة الدكتور وليد الرواضية، والمديرة التنفيذية لبلدية الكرك الكبرى المهندسة ساجدة الرهايفة، ورئيسة قسم الجودة والابتكار المهندسة سارة الشقيرات، ومن العلاقات العامة في البلدية إبراهيم الضمور .
--(بترا)
م ع/م ق/ح أ
15/02/2024 21:15:56
MENAFN15022024000117011021ID1107858593
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.