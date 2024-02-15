جامعة مؤتة توقع مذكرة تفاهم لدعم ثقافة الريادة والابتكار

MENAFN - Jordan News Agency)

الكرك 15 شباط (بترا)- وقعت جامعة مؤتة اليوم الخميس مذكرة تفاهم مع بلدية الكرك الكبرى بهدف دعم ثقافة الريادة والابتكار ونشر المعرفة والتميز والريادة في مجالات التعليم الأكاديمي والبحث العلمي والتنمية المستدامة للمجتمع، وتوفير بيئة جامعية تعزز منظومة الريادة والابتكار ودعم قدرات التعليم والبحث العلمي التطبيقي، وتاهيل خريج قادر على المنافسة في سوق العمل محليًا وإقليميًا وعالميًا.

وأكد رئيس الجامعة الدكتور سلامة النعيمات حرص الجامعة على تحقيق الأهداف المرجوة من هذه المذكرة من خلال توثيق التعاون بين الجانبين وخاصة في مجال الاستشارات للبرامج الريادية وتطوير المهارات الفنية والتقنية ومهارات دخول سوق العمل وتقديم الاستشارات ذات الصلة بالريادة ومتعلقاتها.

وقال رئيس البلدية المهندس محمد المعايطة، إن البلدية تسعى على الدوام لتقديم الخدمات المتميزة للمواطن والمستثمر والسائح بسهولة ويسر من خلال الاستغلال الأمثل للتكنولوجيا الحديثة والكوادر المؤهلة والنهوض بالمدينة لتكون جاذبة إقتصاديًا وتأصيل القيم الحضارية والثقافية من خلال التشاركية والدمج المجتمعي .

وحضر توقيع الاتفاقية مدير مركز الريادة والابتكار في الجامعة الدكتور وليد الرواضية، والمديرة التنفيذية لبلدية الكرك الكبرى المهندسة ساجدة الرهايفة، ورئيسة قسم الجودة والابتكار المهندسة سارة الشقيرات، ومن العلاقات العامة في البلدية إبراهيم الضمور .

--(بترا)

م ع/م ق/ح أ

15/02/2024 21:15:56