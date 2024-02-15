الأمم المتحدة تدين دخول قوات الاحتلال إلى مستشىفى ناصر في غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 15 شباط (بترا)- أكدت الأمم المتحدة اليوم الخميس، إن اي عمل عسكري داخل المستشفيات الفلسطينية في غزة يجب أن يُدان.
وقال الناطق الاعلامي، ستيفان دوجاريك رداً على سؤال حول توغل قوات الاحتلال في مستشفى ناصر، واستشهاد مريض فلسطيني، إن الأمم المتحدة "تؤكد مرة أخرى أنه يجب أن تبقى المستشفيات خالية من القتال وعدم تعرضها لأي نوع من العمل العسكري"وشدد على أنه "يجب إدانة أي نوع من العمل العسكري على المستشفيات"
إلى ذلك، أفاد تقرير صدر عن مكتب تنسيق الشؤون الانسانية، اليوم، ان الأحداث المصاحبة لدخول الاحتلال إلى المستشفى بما فيها، قسم للولادة، تأتي في أعقاب محاصرة المستشفى، واستمرار مياه الصرف الصحي في إغراق قسم الطوارئ وفي أعقاب الإخلاء القسري لآلاف الأشخاص من المستشفى بأوامر من الجيش الإسرائيلي.
واضاف، انه ولغاية مساء أمس، بقي أكثر من 2500 شخص في المستشفى، بما في ذلك نخو 1500 نازح و490 عاملاً صحياً وأسرهم، و600 مريض ومرافقيهم، بما في ذلك الأشخاص في وحدة العناية المركزة وثلاثة أطفال رضع في الحاضنات.
وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن مبنى مستشفى الأمل تعرض لأضرار بسبب القصف المكثف بالقرب من المستشفى، حسب التقرير.
-- (بترا)
م د/م ق/ح أ
15/02/2024 21:03:38
MENAFN15022024000117011021ID1107858591
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