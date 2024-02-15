الأمم المتحدة تدين دخول قوات الاحتلال إلى مستشىفى ناصر في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 15 شباط (بترا)- أكدت الأمم المتحدة اليوم الخميس، إن اي عمل عسكري داخل المستشفيات الفلسطينية في غزة يجب أن يُدان.

وقال الناطق الاعلامي، ستيفان دوجاريك رداً على سؤال حول توغل قوات الاحتلال في مستشفى ناصر، واستشهاد مريض فلسطيني، إن الأمم المتحدة "تؤكد مرة أخرى أنه يجب أن تبقى المستشفيات خالية من القتال وعدم تعرضها لأي نوع من العمل العسكري"وشدد على أنه "يجب إدانة أي نوع من العمل العسكري على المستشفيات"

إلى ذلك، أفاد تقرير صدر عن مكتب تنسيق الشؤون الانسانية، اليوم، ان الأحداث المصاحبة لدخول الاحتلال إلى المستشفى بما فيها، قسم للولادة، تأتي في أعقاب محاصرة المستشفى، واستمرار مياه الصرف الصحي في إغراق قسم الطوارئ وفي أعقاب الإخلاء القسري لآلاف الأشخاص من المستشفى بأوامر من الجيش الإسرائيلي.

واضاف، انه ولغاية مساء أمس، بقي أكثر من 2500 شخص في المستشفى، بما في ذلك نخو 1500 نازح و490 عاملاً صحياً وأسرهم، و600 مريض ومرافقيهم، بما في ذلك الأشخاص في وحدة العناية المركزة وثلاثة أطفال رضع في الحاضنات.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن مبنى مستشفى الأمل تعرض لأضرار بسبب القصف المكثف بالقرب من المستشفى، حسب التقرير.

-- (بترا)

م د/م ق/ح أ

15/02/2024 21:03:38