MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 15 شباط (بترا)- مندوباً عن جلالة الملكة رانيا العبدالله، رعى وزير العدل وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي بالوكالة الدكتور أحمد زيادات، مساء اليوم الخميس، حفل تكريم الفائزين بجوائز الملكة رانيا العبدالله للتمّيز الأكاديمي لطلاب الشهادة البريطانية للعام 2024 .

وقال مدير مكتب المجلس الثقافي البريطاني لمكتب الأردن وبلاد الشام، اليكس لامبرت، إن الأردن سعى لتحسين جودة التعليم والتقدم في المجال التعليمي منذ نحو 75 عاماً، حيث شهدت تلك الفترة شراكات وثيقة بين المعهد البريطاني والأردن من خلال العديد من البرامج التي استمرت لعقود من الزمن.

وثمن لامبرت جهود الجهات المتعاونة والمدراس المشاركة في الجائزة وأهالي الطلبة، مشيراً إلى أن المجلس يسعى لمساعدة الأردن على بناء قدرات الشباب ليصبحوا اعضاء فاعلين بالمجتمع.

وأضاف، أنه خضع للمرحلة الأولى من الجائزة مجموعة كبيرة من الطلبة، حيث قدموا 3500 اختبار يقيس مهاراتهم في اللغة الانجليزية، تميز منهم 102 طالباً وطالبة اجتهدوا وقدموا اداء مميزا.

وتم خلال الحفل الذي حضره جمع غفير من أهالي الطلبة وكادر المجلس الثقافي البريطاني تكريم 102 طالباً وطالبة ممن أحرزوا أعلى الدرجات في امتحانات الشهادة الدولية العامة للتعليم الثانوي "جي سي اس اي"و"انترناشونال جي سي اس أي"والمستوى المتقدم "كامبردج الدولية" و"بيرسون ادكسل" و"أكسفورد" اضافة الى تكريم عدد من المعلمين والمعلمات.

--(بترا)





رخ/م ق/ح أ

15/02/2024 21:01:46