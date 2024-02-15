تكريم الفائزين بجوائز الملكة رانيا العبدالله للتمّيز الأكاديمي لطلاب الشهادة البريطانية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 15 شباط (بترا)- مندوباً عن جلالة الملكة رانيا العبدالله، رعى وزير العدل وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي بالوكالة الدكتور أحمد زيادات، مساء اليوم الخميس، حفل تكريم الفائزين بجوائز الملكة رانيا العبدالله للتمّيز الأكاديمي لطلاب الشهادة البريطانية للعام 2024 .
وقال مدير مكتب المجلس الثقافي البريطاني لمكتب الأردن وبلاد الشام، اليكس لامبرت، إن الأردن سعى لتحسين جودة التعليم والتقدم في المجال التعليمي منذ نحو 75 عاماً، حيث شهدت تلك الفترة شراكات وثيقة بين المعهد البريطاني والأردن من خلال العديد من البرامج التي استمرت لعقود من الزمن.
وثمن لامبرت جهود الجهات المتعاونة والمدراس المشاركة في الجائزة وأهالي الطلبة، مشيراً إلى أن المجلس يسعى لمساعدة الأردن على بناء قدرات الشباب ليصبحوا اعضاء فاعلين بالمجتمع.
وأضاف، أنه خضع للمرحلة الأولى من الجائزة مجموعة كبيرة من الطلبة، حيث قدموا 3500 اختبار يقيس مهاراتهم في اللغة الانجليزية، تميز منهم 102 طالباً وطالبة اجتهدوا وقدموا اداء مميزا.
وتم خلال الحفل الذي حضره جمع غفير من أهالي الطلبة وكادر المجلس الثقافي البريطاني تكريم 102 طالباً وطالبة ممن أحرزوا أعلى الدرجات في امتحانات الشهادة الدولية العامة للتعليم الثانوي "جي سي اس اي"و"انترناشونال جي سي اس أي"والمستوى المتقدم "كامبردج الدولية" و"بيرسون ادكسل" و"أكسفورد" اضافة الى تكريم عدد من المعلمين والمعلمات.
--(بترا)
رخ/م ق/ح أ
15/02/2024 21:01:46
MENAFN15022024000117011021ID1107858590
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