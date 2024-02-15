Friday, 16 February 2024 12:38 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مجلس الأمن الدولي يناقش الوضع في ليبيا

2/15/2024 2:33:34 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

نيويورك 15 شباط (بترا)- عقد مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس جلسة بشأن ليبيا استمع الاعضاء خلالها إلى إحاطة، عبر تقنية الفيديو، قدمها الممثل الأممي الخاص ورئيس البعثة في ليبيا، عبد الله باتيلي.
وقال باتيلي، إن التقدم على طريق إجراء انتخابات وطنية ذات مصداقية ليس ممكناً دون تسوية سياسية بين أصحاب المصلحة الرئيسيين في ليبيا، داعياً المعنيين إلى "تنحية مصالحهم الذاتية جانباً والجلوس إلى طاولة المفاوضات بحسن نية، والاستعداد لمناقشة كافة القضايا المتنازع عليها".
وشدد باتيلي على أنه من أجل تجنب انزلاق ليبيا إلى التفكك "كما هو متوقع من خلال العديد من المؤشرات المثيرة للقلق"، هناك "حاجة ماسة" إلى اتفاق سياسي بين أصحاب المصلحة الرئيسيين لتشكيل حكومة موحدة تقود البلاد إلى الانتخابات.
وأوضح ، أن هناك حاجة إلى معالجة المخاوف والقلق الذي أعرب عنه بعض أصحاب المصلحة الرئيسيين، بما في ذلك إنشاء آلية مؤقتة للإدارة الشفافة والتوزيع العادل للموارد، وضمانات لتوفير فرص متكافئة لجميع المرشحين، وضمانات بأن الانتخابات لا تفضي إلى سيناريو الفائز يأخذ كل شيء على حساب الآخرين.
وأضاف، أنه ينبغي أن تتضمن التسوية السياسية جدولاً زمنياً صارماً من الخطوات التي تقود إلى يوم الاقتراع.
-- (بترا)
م د/م ق/ح أ
15/02/2024 20:56:57

MENAFN15022024000117011021ID1107858589

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث