مجلس الأمن الدولي يناقش الوضع في ليبيا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 15 شباط (بترا)- عقد مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس جلسة بشأن ليبيا استمع الاعضاء خلالها إلى إحاطة، عبر تقنية الفيديو، قدمها الممثل الأممي الخاص ورئيس البعثة في ليبيا، عبد الله باتيلي.
وقال باتيلي، إن التقدم على طريق إجراء انتخابات وطنية ذات مصداقية ليس ممكناً دون تسوية سياسية بين أصحاب المصلحة الرئيسيين في ليبيا، داعياً المعنيين إلى "تنحية مصالحهم الذاتية جانباً والجلوس إلى طاولة المفاوضات بحسن نية، والاستعداد لمناقشة كافة القضايا المتنازع عليها".
وشدد باتيلي على أنه من أجل تجنب انزلاق ليبيا إلى التفكك "كما هو متوقع من خلال العديد من المؤشرات المثيرة للقلق"، هناك "حاجة ماسة" إلى اتفاق سياسي بين أصحاب المصلحة الرئيسيين لتشكيل حكومة موحدة تقود البلاد إلى الانتخابات.
وأوضح ، أن هناك حاجة إلى معالجة المخاوف والقلق الذي أعرب عنه بعض أصحاب المصلحة الرئيسيين، بما في ذلك إنشاء آلية مؤقتة للإدارة الشفافة والتوزيع العادل للموارد، وضمانات لتوفير فرص متكافئة لجميع المرشحين، وضمانات بأن الانتخابات لا تفضي إلى سيناريو الفائز يأخذ كل شيء على حساب الآخرين.
وأضاف، أنه ينبغي أن تتضمن التسوية السياسية جدولاً زمنياً صارماً من الخطوات التي تقود إلى يوم الاقتراع.
-- (بترا)
م د/م ق/ح أ
15/02/2024 20:56:57
MENAFN15022024000117011021ID1107858589
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