مجلس الأمن الدولي يناقش الوضع في ليبيا

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 15 شباط (بترا)- عقد مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس جلسة بشأن ليبيا استمع الاعضاء خلالها إلى إحاطة، عبر تقنية الفيديو، قدمها الممثل الأممي الخاص ورئيس البعثة في ليبيا، عبد الله باتيلي.

وقال باتيلي، إن التقدم على طريق إجراء انتخابات وطنية ذات مصداقية ليس ممكناً دون تسوية سياسية بين أصحاب المصلحة الرئيسيين في ليبيا، داعياً المعنيين إلى "تنحية مصالحهم الذاتية جانباً والجلوس إلى طاولة المفاوضات بحسن نية، والاستعداد لمناقشة كافة القضايا المتنازع عليها".

وشدد باتيلي على أنه من أجل تجنب انزلاق ليبيا إلى التفكك "كما هو متوقع من خلال العديد من المؤشرات المثيرة للقلق"، هناك "حاجة ماسة" إلى اتفاق سياسي بين أصحاب المصلحة الرئيسيين لتشكيل حكومة موحدة تقود البلاد إلى الانتخابات.

وأوضح ، أن هناك حاجة إلى معالجة المخاوف والقلق الذي أعرب عنه بعض أصحاب المصلحة الرئيسيين، بما في ذلك إنشاء آلية مؤقتة للإدارة الشفافة والتوزيع العادل للموارد، وضمانات لتوفير فرص متكافئة لجميع المرشحين، وضمانات بأن الانتخابات لا تفضي إلى سيناريو الفائز يأخذ كل شيء على حساب الآخرين.

وأضاف، أنه ينبغي أن تتضمن التسوية السياسية جدولاً زمنياً صارماً من الخطوات التي تقود إلى يوم الاقتراع.

-- (بترا)

م د/م ق/ح أ

15/02/2024 20:56:57