مؤسسة فريدريش نومان تختتم مشروع تمهيد - سياسات ضد العنف

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 15 شباط (بترا)-وفاء زيناتيه- نظّمت مؤسسة فريدريش نومان من أجل الحرية- الأردن، اليوم الخميس، مؤتمرا ختاميا لمشروعها "تمهيد - سياسات ضد العنف"، الذي استمر عمله لمدة 3 سنوات، والذي كان مسعى مشتركاً لمكافحة العنف الاقتصادي والاجتماعي الذي يواجه المرأة في عالم العمل.

ورعى حفل الختام بالنيابة عن سفير بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الأردن، نائب مدير التعاون في البعثة، تيبوه مويير، بحضور المدير الإقليمي لمؤسسة فريدريش نومان من أجل الحرية، يورغ دينرت، وممثلين عن جهات الحكومية، ومؤسسات مجتمع مدني ومحلي، ومراكز تنمية، ومشاركين ومشاركات من مختلف محافظات المملكة الأردنية الهاشمية.

ومشروع "تمهيد - سياسات ضد العنف"، الذي بدأ العمل به منذ 3 سنوات، مُموّل من الاتحاد الأوروبي ومُنفّذ بالشراكة مع مؤسسة فريدريش ناومان من أجل الحرية – الأردن.

وهدف المشروع إلى المساهمة في التصدّي للعنف القائم على النوع الاجتماعي في الأردن؛ من خلال تعزيز المجتمع المدني والإطارين القانوني والهيكلي لتحسين ظروف عمل المرأة ومشاركتها في سوق العمل.

وتضمنّ حفل الختام، الإعلان عن أحد أهم مخرجات المشروع، والذي تمثّل بخطة العمل وتحليلٍ للنوع الاجتماعي بعنوان" تعزيز إجراءات المجتمع المدني لمكافحة العنف القائم على نوع الجنس في عالم العمل في الأردن".

واستطاع المشروع، على مدى أل 3 سنوات الماضية، الوصول لأكثر من 70 منطقة ريفية ونائية في 6 محافظات، وهي: إربد، الزرقاء، العقبة، عجلون، الكرك والمفرق، وبناء قدرات أكثر من 140 مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني والمجتمع المحلي، و 449 سيدة ورجل من المجتمعات الريفية، و 72 من صانعي القرار (إناث وذكور) على المستوى المحلي، و التعاون مع 100 شركة ومصنع من القطاع الخاص.

كما واستطاع المشروع تعزيز قدرات أكثر من 200 سيدة في المحافظات المذكورة سابقا، والعمل معهنّ كمزودات خدمة مثل مُيسّرات للجلسات ومدربات وباحثات، كما استطاع بناء تحالفات بين الفئات المُستهدفة لمتابعة التغييرات على المستويات الهيكلية في عمل المصانع والقطاع الخاص.

وقال نائب مدير التعاون في بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الأردن، تيبوه مويير: "إن دعمنا لهذا المشروع، يُسلّط الضوء على ما يُمثّله ويؤيده الاتحاد الأوروبي، والذي يشمل أهمية حقوق النساء من أجل مجتمع عادل، والدور الذي تستطيع منظمات المجتمع المدني القيام به للمساواة بين الجنسين".

وأكّد تيبوه مويير، أن المشروع هو جزء من الدعم الأوسع الذي قدمه الاتحاد الأوروبي والذي سيستمر بتقديمه في المستقبل للحشد والمساهمة في تحقيق المساواة بين الرجال والنساء، وهو أمر يُعتبر من القيم الأساسية للاتحاد.

وأشار إلى أن أولويات استراتيجية المساواة بين الجنسين للاتحاد الأوروبي للسنوات 2020-2025، والتي تدعمها الدول الأعضاء في الاتحاد، هي إنهاء العنف القائم على الجنس، وتحقيق المشاركة العادلة في مختلق القطاعات الاقتصادية، وتحقيق التوازن بين الجنسين في صنع القرار والمجال السياسي، وتحدّي القوالب النمطية، وإنهاء الفجوة بين الجنسين في سوق العمل.

بدوره، قال المدير الإقليمي لمؤسسة فريدريش نومان من أجل الحرية، يورغ دينرت: "عمل مشروع "تمهيد" خلال السنوات الثلاث الماضية على تحقيق عدة أهداف حاسمة، تمثلت في رفع مستوى الوعي على نطاق واسع بشأن قضية العنف القائم على النوع الاجتماعي المنتشرة في أماكن العمل، وتعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني وتزويدها بالأدوات والموارد اللازمة لمعالجة هذه القضية الملحة ومكافحتها بشكل فعّال، وتعزيز المزيد من الشمولية ومشاركة المرأة في سوق العمل، وبالتالي تعزيز المساواة بين الجنسين والتمكين".

وتضمن المؤتمر، جلسة نقاشية للمحاور الرئيسية في خطة العمل والتي حملت العناوين التالية: التدابير الوقائية ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي في أماكن العمل، و الوصول إلى تشريعات شاملة وتنفيذها لإنشاء أماكن عمل خالية من العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتطوير قنوات آمنة وسرية للإبلاغ عن العنف القائم على النوع الاجتماعي، وإنشاء أنظمة إحالة فعالة لخدمات الدعم المتعلقة بالعنف القائم على النوع الاجتماعي، و التي ستكون بمثابة خارطة طريق لمؤسسات المجتمع المدني في مختلف محافظات الأردن.

--(بترا)

وز/م ق/ح أ

15/02/2024 20:43:25