الرصيفة: ندوة ثقافية تعاين الانجازات في ظل اليوبيل الفضي لجلالة الملك

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الرصيفة 15 شباط (بترا)- أقامت جمعية نشميات الأردن الخيرية في لواء الرصيفة بالتعاون مع إتحاد المؤرخين في تراث القبائل وأنسابها والجامعة الهاشمية ومنتدى ياجوز الثقافي والهيئات الثقافية ومنظمات المجتمع المدني اليوم الخميس، ندوة ثقافية حول المنجزات التي شهدتها المدينة في ظل الاحتفالات باليوبيل الفضي لتسلم جلالة الملك عبدالله الثاني لسلطاته الدستورية.
وعرضت رئيسة الجمعية ردينة العطي للانجازات التي تحققت في لواء الرصيفة في القطاعات التربوية والصحية والاجتماعية والاقتصادية في عهد جلالته، مشيرة إلى حالة السلم المجتمعي والأمان الذي يشهده اللواء كسائر مناطق المملكة الأمر الذي عزز النمو في هذه القطاعات، لافتة إلى ضرورة الاستمرار بدعم الجهود المبذولة لانجاز المزيد من العمل ليبقى ماثلا للآجيال القادمة وتحصين المجتمع.
بدوره، تحدث الدكتور محمد وهيب من الجامعة الهاشمية، واستعرض تاريخ الاهتمام الهاشمي بالرصيفة منذ عهد المغفور له الملك عبدالله الأول عندما كان يلتقي وجهاء وأدباء المدينة بشكل مستمر، لافتاً إلى التطور الذي شهدته المدينة في النشاطات الثقافية والعلمية والاقتصادية، مبيناً أن الدراسات الميدانية مستمرة لتأسيس مركز للزوار ومتحف، وانشاء دارة الملك عبدالله الأول التراثية.
من جهته، أشار رئيس اتحاد المؤرخين سعد سلامة إلى دور المؤرخين في توثيق تراث الرصيفة وديمومته وعقد الندوات والمحاضرات بهدف نشر التوعية بأهمية الارث الحضاري، مشيداً بأمن واستقرار الأردن الذي يحفز على العمل الجاد وتحقيق رؤى جلالة القائد المفدى.
وتحدث الدكتور عدنان لطفي حول تراث مدينة الرصيفة وتطورها ونموها السريع، وأشار إلى الحياة الحزبية وتقدمها بشكل واضح واستشراف آفاق المستقبل الأمر الذي ساهم بتطور المدينة لتصبح من أهم مدن المملكة.
وأشادت الباحثة رسمية اللحام بالخطوات التي يقوم بها جلالة الملك عبدالله الثاني في المحافل الدولية لنصرة غزة وحماية الوطن وتجنيب المنطقة مزيداً من الدمار والخراب.
--(بترا)
رن/م ق/ح أ
15/02/2024 20:40:51
MENAFN15022024000117011021ID1107858586
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