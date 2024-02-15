الرصيفة: ندوة ثقافية تعاين الانجازات في ظل اليوبيل الفضي لجلالة الملك

MENAFN - Jordan News Agency)

الرصيفة 15 شباط (بترا)- أقامت جمعية نشميات الأردن الخيرية في لواء الرصيفة بالتعاون مع إتحاد المؤرخين في تراث القبائل وأنسابها والجامعة الهاشمية ومنتدى ياجوز الثقافي والهيئات الثقافية ومنظمات المجتمع المدني اليوم الخميس، ندوة ثقافية حول المنجزات التي شهدتها المدينة في ظل الاحتفالات باليوبيل الفضي لتسلم جلالة الملك عبدالله الثاني لسلطاته الدستورية.

وعرضت رئيسة الجمعية ردينة العطي للانجازات التي تحققت في لواء الرصيفة في القطاعات التربوية والصحية والاجتماعية والاقتصادية في عهد جلالته، مشيرة إلى حالة السلم المجتمعي والأمان الذي يشهده اللواء كسائر مناطق المملكة الأمر الذي عزز النمو في هذه القطاعات، لافتة إلى ضرورة الاستمرار بدعم الجهود المبذولة لانجاز المزيد من العمل ليبقى ماثلا للآجيال القادمة وتحصين المجتمع.

بدوره، تحدث الدكتور محمد وهيب من الجامعة الهاشمية، واستعرض تاريخ الاهتمام الهاشمي بالرصيفة منذ عهد المغفور له الملك عبدالله الأول عندما كان يلتقي وجهاء وأدباء المدينة بشكل مستمر، لافتاً إلى التطور الذي شهدته المدينة في النشاطات الثقافية والعلمية والاقتصادية، مبيناً أن الدراسات الميدانية مستمرة لتأسيس مركز للزوار ومتحف، وانشاء دارة الملك عبدالله الأول التراثية.

من جهته، أشار رئيس اتحاد المؤرخين سعد سلامة إلى دور المؤرخين في توثيق تراث الرصيفة وديمومته وعقد الندوات والمحاضرات بهدف نشر التوعية بأهمية الارث الحضاري، مشيداً بأمن واستقرار الأردن الذي يحفز على العمل الجاد وتحقيق رؤى جلالة القائد المفدى.

وتحدث الدكتور عدنان لطفي حول تراث مدينة الرصيفة وتطورها ونموها السريع، وأشار إلى الحياة الحزبية وتقدمها بشكل واضح واستشراف آفاق المستقبل الأمر الذي ساهم بتطور المدينة لتصبح من أهم مدن المملكة.

وأشادت الباحثة رسمية اللحام بالخطوات التي يقوم بها جلالة الملك عبدالله الثاني في المحافل الدولية لنصرة غزة وحماية الوطن وتجنيب المنطقة مزيداً من الدمار والخراب.

--(بترا)

رن/م ق/ح أ

15/02/2024 20:40:51