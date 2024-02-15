جيش الإحتلال يعلن مقتل جندي في معارك جنوبي غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 15 شباط (بترا)-أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الخميس، مقتل جندي من قواته، وإصابة جنديين وضابط بجراح خطيرة، بالإضافة إلى آخرين، بجراح متفاوتة، في معارك مع فصائل المقاومة جنوبي قطاع غزة .

وبذلك يرتفع عدد قتلى جيش الإحتلال إلى 571 منذ بدء العدوان على غزة في 7 تشرين الأول الماضي، بالإضافة إلى 234 منذ بدء الاجتياح البري للقطاع في 27 من الشهر ذاته.

--(بترا)

رصد/ي أ/ح أ

15/02/2024 20:39:03