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جيش الإحتلال يعلن مقتل جندي في معارك جنوبي غزة

2/15/2024 2:33:26 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 15 شباط (بترا)-أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الخميس، مقتل جندي من قواته، وإصابة جنديين وضابط بجراح خطيرة، بالإضافة إلى آخرين، بجراح متفاوتة، في معارك مع فصائل المقاومة جنوبي قطاع غزة .
وبذلك يرتفع عدد قتلى جيش الإحتلال إلى 571 منذ بدء العدوان على غزة في 7 تشرين الأول الماضي، بالإضافة إلى 234 منذ بدء الاجتياح البري للقطاع في 27 من الشهر ذاته.
--(بترا)
رصد/ي أ/ح أ
15/02/2024 20:39:03

MENAFN15022024000117011021ID1107858585

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