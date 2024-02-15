جيش الإحتلال يعلن مقتل جندي في معارك جنوبي غزة

جيش الإحتلال يعلن مقتل جندي في معارك جنوبي غزة
التاريخ
2/15/2024 2:33:26 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 15 شباط (بترا)-أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الخميس، مقتل جندي من قواته، وإصابة جنديين وضابط بجراح خطيرة، بالإضافة إلى آخرين، بجراح متفاوتة، في معارك مع فصائل المقاومة جنوبي قطاع غزة .
وبذلك يرتفع عدد قتلى جيش الإحتلال إلى 571 منذ بدء العدوان على غزة في 7 تشرين الأول الماضي، بالإضافة إلى 234 منذ بدء الاجتياح البري للقطاع في 27 من الشهر ذاته.
--(بترا)
رصد/ي أ/ح أ
15/02/2024 20:39:03
MENAFN15022024000117011021ID1107858585
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