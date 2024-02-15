Friday, 16 February 2024 12:38 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الرمثا اختتام فعاليات مشروع اسعَ للحصول على فرصة العمل

2/15/2024 2:33:23 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

الرمثا 15 شباط (بترا)- اختتم في مركز شباب وشابات سهل حوران اليوم الخميس فعاليات مشروع "اسعَ" ، الذي نظمته وزارة الشباب بالشراكة مع منظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة.
ونفذ المشروع مركز تطوير الأعمال، ضمن شراكة آفاق الدولية الممول من حكومة هولندا، بمشاركة 23 شاباً وشابة ضمن الفئة العمرية 18-24 عاماً مع المدربتين ولاء قازان وآمنة العزام واستمر 13 يوماً.
وقال مدير شباب إربد يحيى المومني، إن وزارة الشباب تعمل من خلال المراكز الشبابية على تنمية مهارات الشباب وفتح آفاق جديدة أمامهم ليكونوا فاعلين في المجتمع والانتقال إلى سوق العمل.
وأضاف المومني، أن المشروع عمل على إكساب المشاركين مهارات الاتصال وتسويق أنفسهم في سوق العمل وانشاء مشاريع خاصة
من خلال الحصول على تمويل من صندوق التنمية والتشغيل.
بدوره، قال عضو مجلس المحافظة عيسى الرمضان، إن المجلس يعمل على تخصيص مبالغ من موازنة المجلس لدعم مديرية الشباب لتنفيذ البرامج الداعمة للشباب.
وأشار مدير مشروع" أسع" حسن الصقور إلى أن البرنامج يعمل على إكساب الشباب المعرفة واستخدام التكنولوجيا في البحث عن فرصة عمل.
وفي ختام الحفل الذي حضره رئس بلدية سهل حوران وعدد من أهالي المجتمع المحلي تم توزيع الشهادات على المشاركين.
--(بترا)
ب و/م ق/ح أ
15/02/2024 19:43:57

MENAFN15022024000117011021ID1107858583

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث