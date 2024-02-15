الرمثا اختتام فعاليات مشروع اسعَ للحصول على فرصة العمل

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الرمثا 15 شباط (بترا)- اختتم في مركز شباب وشابات سهل حوران اليوم الخميس فعاليات مشروع "اسعَ" ، الذي نظمته وزارة الشباب بالشراكة مع منظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة.
ونفذ المشروع مركز تطوير الأعمال، ضمن شراكة آفاق الدولية الممول من حكومة هولندا، بمشاركة 23 شاباً وشابة ضمن الفئة العمرية 18-24 عاماً مع المدربتين ولاء قازان وآمنة العزام واستمر 13 يوماً.
وقال مدير شباب إربد يحيى المومني، إن وزارة الشباب تعمل من خلال المراكز الشبابية على تنمية مهارات الشباب وفتح آفاق جديدة أمامهم ليكونوا فاعلين في المجتمع والانتقال إلى سوق العمل.
وأضاف المومني، أن المشروع عمل على إكساب المشاركين مهارات الاتصال وتسويق أنفسهم في سوق العمل وانشاء مشاريع خاصة
من خلال الحصول على تمويل من صندوق التنمية والتشغيل.
بدوره، قال عضو مجلس المحافظة عيسى الرمضان، إن المجلس يعمل على تخصيص مبالغ من موازنة المجلس لدعم مديرية الشباب لتنفيذ البرامج الداعمة للشباب.
وأشار مدير مشروع" أسع" حسن الصقور إلى أن البرنامج يعمل على إكساب الشباب المعرفة واستخدام التكنولوجيا في البحث عن فرصة عمل.
وفي ختام الحفل الذي حضره رئس بلدية سهل حوران وعدد من أهالي المجتمع المحلي تم توزيع الشهادات على المشاركين.
--(بترا)
ب و/م ق/ح أ
15/02/2024 19:43:57
MENAFN15022024000117011021ID1107858583
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