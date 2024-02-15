اربد: اختتام فعاليات معسكر العمل التطوعي والخدمة العامة لجوالة اليرموك

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 15 شباط (بترا)- اختتمت في محطة دير علا للدراسات الأثرية التابعة لكلية الآثار والأنثروبولوجيا في جامعة اليرموك، اليوم الخميس، فعاليات معسكر "العمل التطوعي والخدمة العامة لجوالة اليرموك،" الذي نظمته عمادة شؤون الطلبة بمشاركة طلبة قسم المعسكرات.

وقال عميد شؤون الطلبة الدكتور معتصم شطناوي، إن إقامة هذا المعسكر الذي يتزامن مع احتفالات المملكة يأتي ترجمة لرسالة الجامعة الهادفة إلى تعزيز روح الولاء والانتماء لدى الطلبة للوطن ولقيادته الهاشمية الحكيمة، وكذلك بناء جيل من الشباب الجامعي المعطاء القادر على تحمل مسؤولياته، والمشاركة بصنع القرار لبناء المستقبل الأفضل.

وأشار إلى أهمية المعسكرات الطلابية بتنمية مهارات الطلبة وصقل شخصياتهم، وتدريبهم على الالتزام والانضباط، وتحفيزهم نحو التطوع وخدمة المجتمع.

--(بترا)

ا.ح/م د/ح أ

15/02/2024 19:42:41

