اربد: اختتام فعاليات معسكر العمل التطوعي والخدمة العامة لجوالة اليرموك

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 15 شباط (بترا)- اختتمت في محطة دير علا للدراسات الأثرية التابعة لكلية الآثار والأنثروبولوجيا في جامعة اليرموك، اليوم الخميس، فعاليات معسكر "العمل التطوعي والخدمة العامة لجوالة اليرموك،" الذي نظمته عمادة شؤون الطلبة بمشاركة طلبة قسم المعسكرات.
وقال عميد شؤون الطلبة الدكتور معتصم شطناوي، إن إقامة هذا المعسكر الذي يتزامن مع احتفالات المملكة يأتي ترجمة لرسالة الجامعة الهادفة إلى تعزيز روح الولاء والانتماء لدى الطلبة للوطن ولقيادته الهاشمية الحكيمة، وكذلك بناء جيل من الشباب الجامعي المعطاء القادر على تحمل مسؤولياته، والمشاركة بصنع القرار لبناء المستقبل الأفضل.
وأشار إلى أهمية المعسكرات الطلابية بتنمية مهارات الطلبة وصقل شخصياتهم، وتدريبهم على الالتزام والانضباط، وتحفيزهم نحو التطوع وخدمة المجتمع.
--(بترا)
ا.ح/م د/ح أ
15/02/2024 19:42:41
MENAFN15022024000117011021ID1107858582
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