احتفالية بعيد الشجرة في بيرين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الزرقاء 15 شباط (بترا)- أقامت الجمعية الأردنية لمكافحة التصحر وتنمية البادية بالتعاون مع المؤسسة التعاونية الأردنية اليوم الخميس، احتفالية بعيد الشجرة في مركز الدكتور عبداللطيف عربيات للأبحاث البيئية والتنمية المستدامة التابع للجمعية بمنطقة ام رمانة بقضاء بيرين في محافظة الزرقاء, برعاية مدير المؤسسة عبدالفتاح الشلبي ومشاركة واسعة من ابناء المجتمع المحلي وطلبة من مدارس العمرية وممثلين عن المؤسسات الرسمية والبلدية في القضاء.
وثمن الشلبي الجهود الكبيرة التي تقوم بها الجمعيات ذات العلاقة بالشأن البيئي والزراعي خاصة في محافظة الزرقاء بهدف توسعة الرقعة الزراعية فيها وايجاد مواقع حرجية مستدامة للتنزه للاجيال القادمة وتوفير بيئة مناخية صحية تحمي الانسان من ظاهرة الاحترار العالمي.
واشار الى اهمية زراعة الاشجار في كافة المواقع المتاحة للزراعة لما لها من أثر مساعد في زيادة التنوع البيئي مستقبلا اضافة لاهمية زيادة وعي الاطفال والشباب بقيمة الاشجار وقدسيتها فهي ذكرت في القرآن الكريم وفي الاحاديث الشريفة وحثنا نبينا الكريم محمد عليه الصلاة والسلام بضرورة رعايتها وحمايتها.
وتحدث الشلبي حول المشروع الوطني للتحريج الذي اطلقته وزارتا البيئة والزراعة مؤخرا بالتشارك مع الوزارات المعنية الاخرى والذي يهدف الى زراعة عشرة ملايين شجرة خلال الفترة القادمة من ثلاث الى عشر سنوات واهمية المحافظة على ما يتم زراعته فهو منجز وطني ذو قيمة عليا ستحصد فوائده الاجيال القادمة.
بدوره استعرض رئيس الجمعية المهندس حسن جبر للدور الذي تقوم به الجمعية من خلال انشطتها المتنوعة سنويا والهادفة لمكافحة ظاهرة التصحر والزحف العمراني على الاراضي الزراعية من خلال الاحتفال بعيد الشجرة سنويا وتنفيذ انشطة لزراعة عدد من الاشجار المتنوعة الاصناف في عدة مواقع ورعايتها لاحقا حتى تنمو وتشكل غابات حرجية مستدامة.
ودعا الى ضرورة اشراك طلبة المدارس والشباب في هذه الانشطة وزرع قيم الخير فيهم من خلال زراعتهم لشجرة ستكون لهم كالكنز الكبير والانجاز المهم في حياتهم.
وضمن فعاليات الحفل شارك الحضور في زراعة عدد من الاشجار قرب موقع المركز استكمالا للمشروع الذي تنفذه الجمعية من زراعة اكثر من 500 شجرة احتفالا بهذه المناسبة.
--بترا
رن/م ق/ح أ
15/02/2024 19:34:39
MENAFN15022024000117011021ID1107858581
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.