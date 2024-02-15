احتفالية بعيد الشجرة في بيرين

MENAFN - Jordan News Agency)

الزرقاء 15 شباط (بترا)- أقامت الجمعية الأردنية لمكافحة التصحر وتنمية البادية بالتعاون مع المؤسسة التعاونية الأردنية اليوم الخميس، احتفالية بعيد الشجرة في مركز الدكتور عبداللطيف عربيات للأبحاث البيئية والتنمية المستدامة التابع للجمعية بمنطقة ام رمانة بقضاء بيرين في محافظة الزرقاء, برعاية مدير المؤسسة عبدالفتاح الشلبي ومشاركة واسعة من ابناء المجتمع المحلي وطلبة من مدارس العمرية وممثلين عن المؤسسات الرسمية والبلدية في القضاء.

وثمن الشلبي الجهود الكبيرة التي تقوم بها الجمعيات ذات العلاقة بالشأن البيئي والزراعي خاصة في محافظة الزرقاء بهدف توسعة الرقعة الزراعية فيها وايجاد مواقع حرجية مستدامة للتنزه للاجيال القادمة وتوفير بيئة مناخية صحية تحمي الانسان من ظاهرة الاحترار العالمي.

واشار الى اهمية زراعة الاشجار في كافة المواقع المتاحة للزراعة لما لها من أثر مساعد في زيادة التنوع البيئي مستقبلا اضافة لاهمية زيادة وعي الاطفال والشباب بقيمة الاشجار وقدسيتها فهي ذكرت في القرآن الكريم وفي الاحاديث الشريفة وحثنا نبينا الكريم محمد عليه الصلاة والسلام بضرورة رعايتها وحمايتها.

وتحدث الشلبي حول المشروع الوطني للتحريج الذي اطلقته وزارتا البيئة والزراعة مؤخرا بالتشارك مع الوزارات المعنية الاخرى والذي يهدف الى زراعة عشرة ملايين شجرة خلال الفترة القادمة من ثلاث الى عشر سنوات واهمية المحافظة على ما يتم زراعته فهو منجز وطني ذو قيمة عليا ستحصد فوائده الاجيال القادمة.

بدوره استعرض رئيس الجمعية المهندس حسن جبر للدور الذي تقوم به الجمعية من خلال انشطتها المتنوعة سنويا والهادفة لمكافحة ظاهرة التصحر والزحف العمراني على الاراضي الزراعية من خلال الاحتفال بعيد الشجرة سنويا وتنفيذ انشطة لزراعة عدد من الاشجار المتنوعة الاصناف في عدة مواقع ورعايتها لاحقا حتى تنمو وتشكل غابات حرجية مستدامة.

ودعا الى ضرورة اشراك طلبة المدارس والشباب في هذه الانشطة وزرع قيم الخير فيهم من خلال زراعتهم لشجرة ستكون لهم كالكنز الكبير والانجاز المهم في حياتهم.

وضمن فعاليات الحفل شارك الحضور في زراعة عدد من الاشجار قرب موقع المركز استكمالا للمشروع الذي تنفذه الجمعية من زراعة اكثر من 500 شجرة احتفالا بهذه المناسبة.

--بترا

رن/م ق/ح أ

15/02/2024 19:34:39