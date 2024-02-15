الإسترليني يرتفع مقابل الدولار

الإسترليني يرتفع مقابل الدولار
التاريخ
2/15/2024 2:33:19 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
لندن 15 شباط (بترا)- ارتفع الجنيه الاسترليني اليوم الخميس مقابل الدولار الأميركي.
ووفق التقارير الإقتصادية البريطانية، فقد صعد الإسترليني أمام الدولار اليوم بنسبة 20ر0 بالمئة عند 2590ر1 دولار، لكنه تراجع أمام العملة الأوروبية الموحدة (يورو) بنسبة 28ر0 بالمئة 1677ر1 يورو.
وعز المحللون تعافي الإسترليني اليوم بعد صدور بيانات أظهرت تراجع مبيعات التجزئة الأميركية.
--(بترا)
ر ش/م ق/ح أ
15/02/2024 19:32:29
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