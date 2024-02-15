الإسترليني يرتفع مقابل الدولار

MENAFN - Jordan News Agency)

لندن 15 شباط (بترا)- ارتفع الجنيه الاسترليني اليوم الخميس مقابل الدولار الأميركي.

ووفق التقارير الإقتصادية البريطانية، فقد صعد الإسترليني أمام الدولار اليوم بنسبة 20ر0 بالمئة عند 2590ر1 دولار، لكنه تراجع أمام العملة الأوروبية الموحدة (يورو) بنسبة 28ر0 بالمئة 1677ر1 يورو.

وعز المحللون تعافي الإسترليني اليوم بعد صدور بيانات أظهرت تراجع مبيعات التجزئة الأميركية.

--(بترا)

ر ش/م ق/ح أ

15/02/2024 19:32:29