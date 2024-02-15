هيئة بحرية بريطانية: تلقينا تقارير عن انفجار بالقرب من سفينة قبالة اليمن

(MENAFN
- Jordan News Agency)
لندن 15 شباط (بترا)- قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO)، اليوم الخميس، أنها تلقت تقارير عن انفجار وقع بالقرب من سفينة على بعد 85 ميلاً قبالة الساحل اليمني.
وأضافت الهيئة على حسابها على منصة (إكس) اليوم، أن السفينة أبلغت عن وقوع "انفجار على مقربة من السفينة" شرق مدينة عدن اليمنية، مشيرة إلى أن السفينة كانت تبحر إلى وجهتها، واشارت إلى أن طاقم السفينة لم يُصب بأذى.
--(بترا)
ر ش/م د/ح أ
15/02/2024 19:31:44
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