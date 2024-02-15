هيئة بحرية بريطانية: تلقينا تقارير عن انفجار بالقرب من سفينة قبالة اليمن

MENAFN - Jordan News Agency)

لندن 15 شباط (بترا)- قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO)، اليوم الخميس، أنها تلقت تقارير عن انفجار وقع بالقرب من سفينة على بعد 85 ميلاً قبالة الساحل اليمني.

وأضافت الهيئة على حسابها على منصة (إكس) اليوم، أن السفينة أبلغت عن وقوع "انفجار على مقربة من السفينة" شرق مدينة عدن اليمنية، مشيرة إلى أن السفينة كانت تبحر إلى وجهتها، واشارت إلى أن طاقم السفينة لم يُصب بأذى.

--(بترا)





ر ش/م د/ح أ

15/02/2024 19:31:44