محاكمة الرئيس الأميركي السابق 25 آذار المقبل في نيويورك

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 15 شباط (بترا) سيمثل الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب للمحاكمة الشهر المقبل؛ بسبب مزاعم بأنه أخفى رشاوى غير مشروعة بعد أن رفض قاض في منهاتن، اليوم الخميس، محاولة ترامب تأجيل القضية.

وحدد قاضي المحكمة العليا في نيويورك (منطقة منهاتن)، خوان مانويل ميرشان، موعد 25 آذار، لبدء اختيار هيئة المحلفين.

وقال ميرشان، إنه اتخذ القرار بعد التحدث إلى القاضية تانيا تشوتكان التي تشرف على قضية التدخل بالانتخابات الفيدرالية التي رفعها ترامب في واشنطن العاصمة .

--(بترا)

م د/م د/ح أ

15/02/2024 19:26:06