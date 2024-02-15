وزير الأوقاف يعلن ترتيبات موسم الحج وقوائم الحجاج

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عمان 15شباط (بترا)- أعلن وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الدكتور محمد الخلايلة، عن ترتيبات موسم الحج للعام الحالي وقوائم الحجاج البالغ عددهم 8 آلاف حاج، وهو العدد المقرر للمملكة، إلى جانب 4500 حاج من عرب 1948.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس ، في المركز الثقافي الاسلامي التابع لمسجد الشهيد الملك المؤسس عبدالله الأول -طيب الله ثراه-، بحضور أمين عام الوزارة الدكتور عبدالله العقيل، ومدير عام دائرة الحج والعمرة المهندس مجدي البطوش، ومدير عام صندوق الحج فؤاد كوري، ومدير عام صندوق الزكاة الدكتور عبد السميرات، ومدير عام دائرة تنمية أموال الأوقاف يوسف القضاة.

ودعا الخلايلة، الحاصلين على تأشيرات الحج مراجعة مديريات الأوقاف بالمملكة واستلام تصاريح الحج اعتباراً من يوم السبت المقبل 17 شباط وحتى يوم السبت الموافق 24 شباط 2024، لاستكمال الإجراءات لدى المكاتب المعتمدة، علما أن صلاحية كل تصريح ومدة الدفع مثبتة على التصريح.

وقال الخلايله، إنه تم اعتماد معيار الأكبر سناً، باختيار الحجاج من مواليد 30/6/1952 فما دون، فيما أجريت القرعة، واختير ألف حاج من مواليد 1/7/1952 حتى تاريخ 31/12/1970، ممن قاموا بالتسجيل.

وكان نحو 23 ألف راغب في أداء فريضة الحج سجلوا عبر بوابة الحج الالكترونية، وممن تطبيق عليهم شروط التسجيل وهي: أن يكون المسجل من مواليد (31/12/1970) فما دون، ولم يسبق له أداء فريضة الحج، وتلقى جرعتي لقاح فيروس كورونا، فيما يشترط على المدخرين لدى صندوق الحج، استكمال مبلغ 3 آلاف دينار قبل تاريخ 1/1/2019 في حين يشترط على المرأة التي ترغب باصطحاب محرم معها، أن تكون استكملت مبلغ 6 آلاف دينار قبل 1/ 1/ 2019، لها وللمحرم.

وأكد الخلايلة، حرص وزارة الأوقاف على تقديم أفضل الخدمات للحجاج الأردنيين وحجاج عرب 1948 بأقل أسعار ممكنة، حيث قام وفد برئاسة وزير الأوقاف بزيارة المملكة العربية السعودية في إطار التحضير لموسم الحج وإجراء المباحثات حول الترتيبات كافة.

ولفت إلى أن الوزارة لا تتقاضى سوى 80 ديناراً كرسوم ادارية، بينما تقوم بتغطية باقي المصاريف الادارية من موازنة الوزارة، اذ قدمت العام الماضي دعما بقيمة 300 ألف دينار، ويتوقع أن يكون الدعم لموسم الحج للعام الحالي قريب من هذا المبلغ، مبيناً أن تكاليف الحج هذا الموسم والتي تشمل الهدي قريبة من الموسم الماضي مع وجود زيادة محدودة بسبب ارتفاع تكلفة الاستئجار في عرفات ومنى وفي استئجار الفنادق في مكة المكرمة.

ودعا الخلايلة الحجاج إلى ضرورة الانتباه إلى العقد المبرم مع الشركات، وأن تكون الخدمات واضحة ومفصلة فيه، مشيراً إلى اعتماد فئتين لمواصفات السكن والنقل، الأولى مميزة بفنادق خمس نجوم، قريبة من ساحات الحرم المكي (500 متر)، والمسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة (400 متر)، والنقل جواً فقط وتتراوح كلفة هذه الفئة من 4700 إلى 7000 دينار.

أما الفئة الثانية، فتشمل مستويين، الأول بفنادق خمس نجوم لا يزيد بعدها على 2 كيلومتر عن ساحات الحرم في مكة المكرمة وضمن المنطقة المركزية في المدينة المنورة مع تأمين النقل ما أمكن ذلك، وقد تم تقديم 3 فنادق لمسافة 500 متر، وتتراوح كلفة هذا المستوى بين 3393 و3943 ديناراً لحاج البر، وتختلف حسب اسم الفندق وعدد الاسرة في الغرفة الواحدة، وبكلفة تترواح بين 3310 و 3860 ديناراً لحاج الجو مع إضافة سعر تذكرة الطيران.

في حين يكون المستوى الثاني بفنادق جيدة جداً لا يزيد بعدها على (1500) متر عن ساحات الحرم في مكة المكرمة، وفي المدينة المنورة ضمن المنطقة المركزية، والفنادق ضمنها في مناطق (الحفاير/جرول/المسفلة)، وتتراوح فيها الأسعار ما بين 3090 و3369 ديناراً لحاج البر، وتختلف من ائتلاف إلى آخر حسب الفندق وعدد الأسرة بالغرفة الواحد وفي حافلات عادية، ويضاف 120 ديناراً لحفالات الـ (VIP) أما بالنسبة لحاج الجو فتتراوح الكلفة ما بين 2958 و3498 ديناراً ، ويضاف ثمن تذكرة الطيران.

وشدد على حرص وزارة الأوقاف على تحقيق أفضل خدمة في مجال النقل من خلال تحديد موديلات حافلات حديثة من موديل 2015 فما فوق للمنشأ الأوروبي وموديل 2020 فما فوق للمنشأ الآخر.

وأشار إلى إضافة خدمات جديدة هذا الموسم، تتمثل بفنادق بمستوى جيد جدا ًولا يزيد سعتها على ألف حاج بعضها لم تسكن سابقاً المسافة 800متر عن ساحات الحرم, وفنادق اخرى بمستوى خمس نجوم للفئة العادية بمسافة 500 متر عن الحرم، بالإضافة إلى تحسين خدمة الاعاشة في الفنادق والمشاعر، واستئجار مواقع في منى بمسافة لا تزيد عن 650 مترا عن الجمرات، وتغيير (الصوف بد) لتصبح بركاية، إلى جانب زيادة الدورات الصحية واستخدام برمجية المساعد الذكي عن طريق تطبيق الواتس اب مع الحجاج، والادارة تصريح ألكتروني لمن تم اختياره، وعمل برشور الكتروني.

من جانبه، أشار مدير الحج والعمرة المهندس مجدي البطوش، إلى التحضير لموسم الحج من خلال اعداد تعليمات شؤون الحج لهذا العام والمتضمنة شروط اعتماد مكاتب الحج ومواصفات السكن والنقل والمخيمات.

--(بترا)

وهـ/م ق/ح أ

15/02/2024 19:17:18