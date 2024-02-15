نجاح عملية إقلاع صاروخ أميركي ينقل مركبة هبوط إلى القمر

(MENAFN
- Jordan News Agency)
واشنطن 15 شباط (بترا)- أطلقت شركة "إنتويتيف ماشينز" الأميركية، ليل الأربعاء - الخميس,صاروخا ينقل مركبة هبوط إلى القمر من قاعدة كاب كانافيرال بولاية فلوريدا، في محاولة ثانية من نوعها تجريها جهة خاصة هذا العام بعد فشل الأولى، بحسب لقطات من بث مباشر , بحسب واشنطن تايمز .
وتأمل الشركة التي تأسست سنة 2013 وتتخذ في هيوستن مقراً، وهي المسؤولة عن هذه المهمة المسماة "اي ام-1" ("IM-1")، أن تصبح أول جهة غير حكومية تنجح في إرسال مركبة على القمر.
وأُطلق صاروخ "سبايس اكس فالكون 9" عند الساعة 01,06 الخميس من فلوريدا (06,06 بتوقيت غرينيتش). واضطر القائمون على المهمة إلى إرجاء محاولة إطلاق أولى كانت مقررة أساساً ليل الثلاثاء الأربعاء.
وبحسب المصادر، فأن نجاح مهمة "إنتويتيف ماشينز" ، سيشكل ذلك علامة فارقة تاريخية لقطاع الفضاء، إذ سيمثل أول هبوط لمركبة فضائية أميركية على سطح القمر منذ نهاية برنامج "أبولو" قبل أكثر من 50 عاماً.
--(بترا)
ب خ/م ق/ح أ
15/02/2024 19:14:09
MENAFN15022024000117011021ID1107858574
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