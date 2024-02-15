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نجاح عملية إقلاع صاروخ أميركي ينقل مركبة هبوط إلى القمر

2/15/2024 2:33:13 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

واشنطن 15 شباط (بترا)- أطلقت شركة "إنتويتيف ماشينز" الأميركية، ليل الأربعاء - الخميس,صاروخا ينقل مركبة هبوط إلى القمر من قاعدة كاب كانافيرال بولاية فلوريدا، في محاولة ثانية من نوعها تجريها جهة خاصة هذا العام بعد فشل الأولى، بحسب لقطات من بث مباشر , بحسب واشنطن تايمز .
وتأمل الشركة التي تأسست سنة 2013 وتتخذ في هيوستن مقراً، وهي المسؤولة عن هذه المهمة المسماة "اي ام-1" ("IM-1")، أن تصبح أول جهة غير حكومية تنجح في إرسال مركبة على القمر.
وأُطلق صاروخ "سبايس اكس فالكون 9" عند الساعة 01,06 الخميس من فلوريدا (06,06 بتوقيت غرينيتش). واضطر القائمون على المهمة إلى إرجاء محاولة إطلاق أولى كانت مقررة أساساً ليل الثلاثاء الأربعاء.
وبحسب المصادر، فأن نجاح مهمة "إنتويتيف ماشينز" ، سيشكل ذلك علامة فارقة تاريخية لقطاع الفضاء، إذ سيمثل أول هبوط لمركبة فضائية أميركية على سطح القمر منذ نهاية برنامج "أبولو" قبل أكثر من 50 عاماً.
--(بترا)
ب خ/م ق/ح أ
15/02/2024 19:14:09

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