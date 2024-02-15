توقف استقبال زوار تلفريك عجلون ليوم غد الجمعة

MENAFN - Jordan News Agency)

عجلون 15 شباط (بترا)- أعلنت المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية عن توقف استقبال الزوار في تلفريك عجلون ليوم غد الجمعة.

وقال مدير عام المناطق التنموية يوسف عرفات، إن سبب التوقف جاء نتيجة للظروف الجوية السائدة، وحفاظا على سلامة الزوار، داعيًا الجميع إلى ضرورة تواصلهم المسبق على الخط الساخن للتلفريك قبل الانطلاق للزيارة على الرقم 0782111265 واتباع الإرشادات التي تطلقها المناطق التنموية.

--(بترا)

ع.ف/م د/ح أ

15/02/2024 19:11:55