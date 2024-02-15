المنصات الرقمية لاتحاد الكرة تشهد أرقاما قياسية خلال كأس آسيا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 15 شباط (بترا)- شهدت المشاركة التاريخية للمنتخب الوطني لكرة القدم في كأس آسيا 2023، والتي حقق خلالها المنتخب المركز الثاني، تفاعلاً كبيراً من الجماهير على مختلف المنصات الرقمية للاتحاد الأردني لكرة القدم.

وسجل التواصل الرقمي عبر مختلف منصات الاتحاد رقماً قياسياً غير مسبوق، بلغ أكثر من 100 مليون، قياساً بما حققه المنتخب الوطني من إنجازات في البطولة القارية.

ونشر الاتحاد الأردني، 396 منشوراً على امتداد مشاركة المنتخب في البطولة، تنوعت بين الصور والفيديوهات الحصرية، بالإضافة إلى 356 من القصص المصورة "ستوري" التي لاقت رواجاً كبيراً، حيث بلغت المشاهدات على مختلف المنصات أكثر من 100 مليون مشاهدة، و 12 مليون تفاعل.

وتصدرت منصة "انستجرام" تفاعلات الجماهير، حيث حظيت المنشورات بأكثر من 8 ملايين تفاعل، و82 مليون مشاهدة، فيما بلغت نسبة الزيادة في أعداد المتابعين أكثر من 238 %.

في المقابل، شهدت منصة فيس بوك، أكثر من 1.7 مليون تفاعل، و 16 مليون مشاهدة، كما سجلت منصة "X"، أكثر من مليون تفاعل، و500 ألف مشاهدة.

وعلى صعيد التطبيق الرسمي للاتحاد، بلغ إجمالي عدد التحميلات عبر "أيفون" و"أندرويد" أكثر من 55 ألفاً، مع وصول عدد المستخدمين إلى أكثر من 17 ألفاً، والذي شهد مشاركات من الجماهير بمسابقات توقع النتيجة، بالإضافة إلى تصفح أحدث الأخبار وتتبع نتائج المباريات أولا بأول والعديد من الخدمات الأخرى.

وشهد الموقع الإلكتروني للاتحاد بحلته الجديدة والذي أطلق قبل البطولة قفزة نوعية، حيث بلغت الزيارات والتفاعلات على الموقع خلال فترة البطولة أكثر من 300 ألف.

--(بترا)





خ خ/م ق/ح أ

15/02/2024 19:11:08