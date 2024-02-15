مصر والبرازيل تتفقان على أهمية إيقاف إطلاق النار في قطاع غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

القاهرة 15 شباط (بترا)- أكد الرئيسان، المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره البرازيلي لولا دا سيلفا، أهمية إيقاف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال السيسي، خلال مؤتمر صحافي مع نظيره البرازيلي، عقب مباحثات عقدت اليوم الخميس، في القاهرة، إنه تم الاتفاق على أهمية إيقاف إطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين وإدخال المساعدات الإنسانية.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، المستشار أحمد فهمي، إن المباحثات تناولت التنسيق المشترك في المحافل الدولية، في ضوء الثقل الإقليمي لكل من الدولتين، وجهودهما المشتركة لتطوير وإصلاح منظومة الحوكمة الدولية، لتعكس بشكل أكثر عدالة مصالح دول الجنوب.

وأكد الرئيس البرازيلي، ضرورة أن تعمل الأمم المتحدة من أجل وقفٍ فوري لإطلاق النار، مشيرا إلى وجوب دفاع أعضاء الأمم المتحدة عن السلم الدولي وليس الــحرب، مشددًا على أن إسرائيل انتهكت كل القرارات والقوانين والأعراف الدولية في عدوانها على قطاع غزة.

واتفق الجانبان في ختام المباحثات على تشكيل لجنة مشتركة على مستوى البلدين لتنسيق مجالات التعاون.

--(بترا)

ن ا/م د/ح أ

15/02/2024 19:09:09

