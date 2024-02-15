مصر والبرازيل تتفقان على أهمية إيقاف إطلاق النار في قطاع غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة 15 شباط (بترا)- أكد الرئيسان، المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره البرازيلي لولا دا سيلفا، أهمية إيقاف إطلاق النار في قطاع غزة.
وقال السيسي، خلال مؤتمر صحافي مع نظيره البرازيلي، عقب مباحثات عقدت اليوم الخميس، في القاهرة، إنه تم الاتفاق على أهمية إيقاف إطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين وإدخال المساعدات الإنسانية.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، المستشار أحمد فهمي، إن المباحثات تناولت التنسيق المشترك في المحافل الدولية، في ضوء الثقل الإقليمي لكل من الدولتين، وجهودهما المشتركة لتطوير وإصلاح منظومة الحوكمة الدولية، لتعكس بشكل أكثر عدالة مصالح دول الجنوب.
وأكد الرئيس البرازيلي، ضرورة أن تعمل الأمم المتحدة من أجل وقفٍ فوري لإطلاق النار، مشيرا إلى وجوب دفاع أعضاء الأمم المتحدة عن السلم الدولي وليس الــحرب، مشددًا على أن إسرائيل انتهكت كل القرارات والقوانين والأعراف الدولية في عدوانها على قطاع غزة.
واتفق الجانبان في ختام المباحثات على تشكيل لجنة مشتركة على مستوى البلدين لتنسيق مجالات التعاون.
--(بترا)
ن ا/م د/ح أ
15/02/2024 19:09:09
MENAFN15022024000117011021ID1107858571
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