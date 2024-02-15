ديوان المحاسبة يشارك بالقمة العالمية للحكومات 2024

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 16 شباط (بترا)- شارك ديوان المحاسبة في القمة العالمية للحكومات 2024 التي عقدت في دبي تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل" .

وقال رئيس ديوان المحاسبة الدكتور راضي الحمادين، في بيان صحفي اليوم الخميس، إن مشاركة الديوان تأتي ضمن الجلسة النقاشية عن "أجهزة الرقابة والتدقيق وأجهزة مكافحة الفساد"، مضيفاً أنه تم عرض العديد من النماذج التي تناولت هذا المحور من أجهزة رقابية عربية وأجنبية بينت آخر المستجدات في مكافحة الفساد وآليات العمل الجديدة والمبتكرة في عمل أجهزة الرقابة إضافة الى جلسة حوارية حول الضرائب الدولية والذكاء الاصطناعي.

وأكد الحمادين أن الديوان شارك في جميع جلسات ومحاور الملتقى ذات العلاقة بعمل ديوان المحاسبة وقدم مداخلات عن تجربة الديوان في هذه المحاور، وكذلك عقد لقاءات جانبية مع الوفود المشاركة تناولت بحث إمكانية التعاون الثنائي في مجال العمل الرقابي وتبادل الخبرات وعقد برامج تدريبيه مشتركة.

وعلى هامش الزيارة التقى الحمادين برئيس جهاز الإمارات للمحاسبة حميد أبو شبص، حيث تم بحث إمكانية توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين تشتمل على تكثيف التعاون بين الجانبين في مجال التدريب ونقل الخبرات خاصة في الموارد البشرية والتدقيق الداخلي والاستفادة من خبرة الجانبين في تطوير آليات إعداد التقارير خاصة، وأن ديوان المحاسبة مقبل خلال المرحلة المقبلة على تطوير الهيكل التنظيمي وعمل مسارات مهنية للموظفين.

وأكد الحمادين خلال اللقاء، أن الديوان سيقوم خلال المرحلة القادمة على إحياء فكرة المعهد العربي للرقابة والتدقيق، الذي سيكون لبنة أساسية في مسيرة العمل الرقابي العربي المشترك وتحت مظلة المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة.

بدوره، أكد أبو شبص أن جهاز الإمارات للمحاسبة على استعداد تام لتوقيع مذكرة تفاهم مع ديوان المحاسبة فضلاً عن المساهمة بدعم معهد الرقابة المزمع إنشاؤه.

وعلى هامش المشاركة في الملتقى، زار الحمادين جهاز الرقابة المالية في إمارة دبي، والتقى المدير العام للجهاز عبد الرحمن الحارب، حيث تم بحث أوجه التعاون الثنائي بين الجهازين ومجالات تبادل الخبرات ومشاريع بناء القدرات والبرامج التدريبية، خاصة في مجال الرقابة على البيئة والرقابة على الأداء.

--(بترا)

رش/م د/ح أ

15/02/2024 19:07:52