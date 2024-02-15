ديوان المحاسبة يشارك بالقمة العالمية للحكومات 2024

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 16 شباط (بترا)- شارك ديوان المحاسبة في القمة العالمية للحكومات 2024 التي عقدت في دبي تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل" .
وقال رئيس ديوان المحاسبة الدكتور راضي الحمادين، في بيان صحفي اليوم الخميس، إن مشاركة الديوان تأتي ضمن الجلسة النقاشية عن "أجهزة الرقابة والتدقيق وأجهزة مكافحة الفساد"، مضيفاً أنه تم عرض العديد من النماذج التي تناولت هذا المحور من أجهزة رقابية عربية وأجنبية بينت آخر المستجدات في مكافحة الفساد وآليات العمل الجديدة والمبتكرة في عمل أجهزة الرقابة إضافة الى جلسة حوارية حول الضرائب الدولية والذكاء الاصطناعي.
وأكد الحمادين أن الديوان شارك في جميع جلسات ومحاور الملتقى ذات العلاقة بعمل ديوان المحاسبة وقدم مداخلات عن تجربة الديوان في هذه المحاور، وكذلك عقد لقاءات جانبية مع الوفود المشاركة تناولت بحث إمكانية التعاون الثنائي في مجال العمل الرقابي وتبادل الخبرات وعقد برامج تدريبيه مشتركة.
وعلى هامش الزيارة التقى الحمادين برئيس جهاز الإمارات للمحاسبة حميد أبو شبص، حيث تم بحث إمكانية توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين تشتمل على تكثيف التعاون بين الجانبين في مجال التدريب ونقل الخبرات خاصة في الموارد البشرية والتدقيق الداخلي والاستفادة من خبرة الجانبين في تطوير آليات إعداد التقارير خاصة، وأن ديوان المحاسبة مقبل خلال المرحلة المقبلة على تطوير الهيكل التنظيمي وعمل مسارات مهنية للموظفين.
وأكد الحمادين خلال اللقاء، أن الديوان سيقوم خلال المرحلة القادمة على إحياء فكرة المعهد العربي للرقابة والتدقيق، الذي سيكون لبنة أساسية في مسيرة العمل الرقابي العربي المشترك وتحت مظلة المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة.
بدوره، أكد أبو شبص أن جهاز الإمارات للمحاسبة على استعداد تام لتوقيع مذكرة تفاهم مع ديوان المحاسبة فضلاً عن المساهمة بدعم معهد الرقابة المزمع إنشاؤه.
وعلى هامش المشاركة في الملتقى، زار الحمادين جهاز الرقابة المالية في إمارة دبي، والتقى المدير العام للجهاز عبد الرحمن الحارب، حيث تم بحث أوجه التعاون الثنائي بين الجهازين ومجالات تبادل الخبرات ومشاريع بناء القدرات والبرامج التدريبية، خاصة في مجال الرقابة على البيئة والرقابة على الأداء.
--(بترا)
رش/م د/ح أ
15/02/2024 19:07:52
MENAFN15022024000117011021ID1107858570
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