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عمان تستضيف اجتماعا وزاريا لمناقشة آفة المخدرات ومكافحتها

2/15/2024 2:33:07 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان15 شباط(بترا) - قال الناطق الإعلامي باسم وزارة الداخلية طارق المجالي، إن ‏الوزارة بصدد استضافة اجتماع خلال الأيام المقبلة في عمان على ‏مستوى وزراء الداخلية.
ويشارك بالاجتماع وزراء الداخلية في كل من جمهوية العراق والجمهورية ‏العربية السورية، والجمهورية اللبنانية.
وأضاف المجالي أن الاجتماع سيبحث موضوع آفة المخدرات ومكافحتها، وسبل تعزيز التعاون في هذا ‏الإطار لمواجهة التحديات المشتركة للمخدرات التي باتت تشكل خطراً يداهم ‏مجتمعات المنطقة، وأصبحت من أبرز المشكلات التي ‏تهدد السلم المجتمعي.
كما يبحث الاجتماع تعزيز مجالات التعاون ‏بين الدول الشقيقة، بما يضمن تحقيق المصالح الوطنية العليا في دول المنطقة. ‏
--(بترا)
م خ/م د/ح أ
15/02/2024 19:06:29

MENAFN15022024000117011021ID1107858569

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