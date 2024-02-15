عمان تستضيف اجتماعا وزاريا لمناقشة آفة المخدرات ومكافحتها

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان15 شباط(بترا) - قال الناطق الإعلامي باسم وزارة الداخلية طارق المجالي، إن ‏الوزارة بصدد استضافة اجتماع خلال الأيام المقبلة في عمان على ‏مستوى وزراء الداخلية.

ويشارك بالاجتماع وزراء الداخلية في كل من جمهوية العراق والجمهورية ‏العربية السورية، والجمهورية اللبنانية.

وأضاف المجالي أن الاجتماع سيبحث موضوع آفة المخدرات ومكافحتها، وسبل تعزيز التعاون في هذا ‏الإطار لمواجهة التحديات المشتركة للمخدرات التي باتت تشكل خطراً يداهم ‏مجتمعات المنطقة، وأصبحت من أبرز المشكلات التي ‏تهدد السلم المجتمعي.

كما يبحث الاجتماع تعزيز مجالات التعاون ‏بين الدول الشقيقة، بما يضمن تحقيق المصالح الوطنية العليا في دول المنطقة. ‏

--(بترا)

م خ/م د/ح أ

15/02/2024 19:06:29