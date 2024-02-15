عمان تستضيف اجتماعا وزاريا لمناقشة آفة المخدرات ومكافحتها

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان15 شباط(بترا) - قال الناطق الإعلامي باسم وزارة الداخلية طارق المجالي، إن الوزارة بصدد استضافة اجتماع خلال الأيام المقبلة في عمان على مستوى وزراء الداخلية.
ويشارك بالاجتماع وزراء الداخلية في كل من جمهوية العراق والجمهورية العربية السورية، والجمهورية اللبنانية.
وأضاف المجالي أن الاجتماع سيبحث موضوع آفة المخدرات ومكافحتها، وسبل تعزيز التعاون في هذا الإطار لمواجهة التحديات المشتركة للمخدرات التي باتت تشكل خطراً يداهم مجتمعات المنطقة، وأصبحت من أبرز المشكلات التي تهدد السلم المجتمعي.
كما يبحث الاجتماع تعزيز مجالات التعاون بين الدول الشقيقة، بما يضمن تحقيق المصالح الوطنية العليا في دول المنطقة.
--(بترا)
م خ/م د/ح أ
15/02/2024 19:06:29
MENAFN15022024000117011021ID1107858569
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