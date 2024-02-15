القوات المسلحة تحتفل بيوم الوفاء للمتقاعدين والمحاربين القدامى

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 15 شباط (بترا) - استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة، اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الثلاثاء، عدداً من رؤساء هيئة الأركان السابقين، وذلك ضمن الاحتفالات التي تقيمها القوات المسلحة الأردنية– الجيش العربي بيوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى وتقديراً لتضحياتهم وجهودهم الكبيرة.
وأعرب رئيس هيئة الأركان المشتركة خلال اللقاء في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية– الجيش العربي عن تقديره لكل المتقاعدين العسكريين على ما قدموه للوطن وعلى إخلاصهم وخدمتهم بشرف وأمانة طيلة أعوام الخدمة في ميادين القوات المسلحة.
واستعرض اللواء الركن الحنيطي أمام رؤساء هيئة الأركان السابقين عدداً من المشاريع التي تم انجازها في القوات المسلحة والتي كان اخرها افتتاح جلالة القائد الأعلى للمبنى الجديد للقيادة العامة، كما استعرض مسارات التحديث والتطوير داخل صنوف ووحدات وتشكيلات القوات المسلحة والتي تمكنها من أداء واجباتها بكل كفاءة واحترافية، كما أرادها جلالة الملك عبدالله الثاني على الدوام تحقق للوطن الأمن والاستقرار ولتكون في مصاف الدول المتقدمة تسليحاً وتنظيماً.
كما احتفلت وحدات وتشكيلات القوات المسلحة، بيوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى، وبمشاركة عدد كبير من المتقاعدين العسكريين ممن خدموا في تلك التشكيلات والوحدات العسكرية.
وبيّن قادة التشكيلات والوحدات، أن هذه الدعوة جاءت بتوجيهات من جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة وبإيعاز من رئيس هيئة الأركان المشتركة، تقديراً لهم على الجهود التي بذلوها والإرث العريق الذي قدّمه المتقاعدون العسكريون والمحاربون القدامى حتى وصلت القوات المسلحة إلى مستواها الاحترافي وسمعتها المميزة عالمياً.
وأكد القادة، خلال الاحتفالات، على الدور الكبير الذي أنجزه رفاق السلاح من المتقاعدين العسكريين، في حمل رسالة القوات المسلحة في بناء الوطن والدفاع عن ثراه الطهور والذود عن حياضه، والسعي الدؤوب لتقدمه وازدهاره.
واشتملت الاحتفالات على عدد من الفقرات والفعاليات المختلفة، واطلع المتقاعدون العسكريون على الأسلحة والمعدات والأجهزة التي دخلت الخدمة في القوات المسلحة حديثاً، معربين عن اعتزازاهم بالمستوى المتميز والمعنويات والجاهزية العالية التي يتمتع بها رفاقهم منتسبو القوات المسلحة.
وهنأ المتقاعدون العسكريون جلالة القائد الأعلى باليوبيل الفضي لتسلم جلالته سلطاته الدستورية والذكرى الـ 25 ليوم الوفاء والبيعة.
وفي نهاية الاحتفالات، عبّر المتقاعدون العسكريون عن سعادتهم وشكرهم العميق وامتنانهم لهذه اللفتة التي تعكس مدى الاهتمام والرعاية الملكية التي يوليها جلالة القائد الأعلى والقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي بهم، في يوم الوفاء الذي اختاره جلالة القائد الأعلى في الخامس عشر من شباط؛ تقديراً وتكريماً لهم على ما قدموه من تضحيات طيلة فترة خدمتهم، مثمنين الجهود الكبيرة التي يبذلها نشامى القوات المسلحة في الذود عن حياض الوطن وحماية مكتسباته.
--(بترا)
ل م/م ق/ح أ
15/02/2024 19:05:12
MENAFN15022024000117011021ID1107858568
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