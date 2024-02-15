القوات المسلحة تحتفل بيوم الوفاء للمتقاعدين والمحاربين القدامى

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 15 شباط (بترا) - استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة، اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الثلاثاء، عدداً من رؤساء هيئة الأركان السابقين، وذلك ضمن الاحتفالات التي تقيمها القوات المسلحة الأردنية– الجيش العربي بيوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى وتقديراً لتضحياتهم وجهودهم الكبيرة.

وأعرب رئيس هيئة الأركان المشتركة خلال اللقاء في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية– الجيش العربي عن تقديره لكل المتقاعدين العسكريين على ما قدموه للوطن وعلى إخلاصهم وخدمتهم بشرف وأمانة طيلة أعوام الخدمة في ميادين القوات المسلحة.

واستعرض اللواء الركن الحنيطي أمام رؤساء هيئة الأركان السابقين عدداً من المشاريع التي تم انجازها في القوات المسلحة والتي كان اخرها افتتاح جلالة القائد الأعلى للمبنى الجديد للقيادة العامة، كما استعرض مسارات التحديث والتطوير داخل صنوف ووحدات وتشكيلات القوات المسلحة والتي تمكنها من أداء واجباتها بكل كفاءة واحترافية، كما أرادها جلالة الملك عبدالله الثاني على الدوام تحقق للوطن الأمن والاستقرار ولتكون في مصاف الدول المتقدمة تسليحاً وتنظيماً.

كما احتفلت وحدات وتشكيلات القوات المسلحة، بيوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى، وبمشاركة عدد كبير من المتقاعدين العسكريين ممن خدموا في تلك التشكيلات والوحدات العسكرية.

وبيّن قادة التشكيلات والوحدات، أن هذه الدعوة جاءت بتوجيهات من جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة وبإيعاز من رئيس هيئة الأركان المشتركة، تقديراً لهم على الجهود التي بذلوها والإرث العريق الذي قدّمه المتقاعدون العسكريون والمحاربون القدامى حتى وصلت القوات المسلحة إلى مستواها الاحترافي وسمعتها المميزة عالمياً.

وأكد القادة، خلال الاحتفالات، على الدور الكبير الذي أنجزه رفاق السلاح من المتقاعدين العسكريين، في حمل رسالة القوات المسلحة في بناء الوطن والدفاع عن ثراه الطهور والذود عن حياضه، والسعي الدؤوب لتقدمه وازدهاره.

واشتملت الاحتفالات على عدد من الفقرات والفعاليات المختلفة، واطلع المتقاعدون العسكريون على الأسلحة والمعدات والأجهزة التي دخلت الخدمة في القوات المسلحة حديثاً، معربين عن اعتزازاهم بالمستوى المتميز والمعنويات والجاهزية العالية التي يتمتع بها رفاقهم منتسبو القوات المسلحة.

وهنأ المتقاعدون العسكريون جلالة القائد الأعلى باليوبيل الفضي لتسلم جلالته سلطاته الدستورية والذكرى الـ 25 ليوم الوفاء والبيعة.

وفي نهاية الاحتفالات، عبّر المتقاعدون العسكريون عن سعادتهم وشكرهم العميق وامتنانهم لهذه اللفتة التي تعكس مدى الاهتمام والرعاية الملكية التي يوليها جلالة القائد الأعلى والقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي بهم، في يوم الوفاء الذي اختاره جلالة القائد الأعلى في الخامس عشر من شباط؛ تقديراً وتكريماً لهم على ما قدموه من تضحيات طيلة فترة خدمتهم، مثمنين الجهود الكبيرة التي يبذلها نشامى القوات المسلحة في الذود عن حياض الوطن وحماية مكتسباته.

--(بترا)





ل م/م ق/ح أ

15/02/2024 19:05:12