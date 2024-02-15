وسائل اعلام اميركية: الملك شخصية رئيسية في الدفع من اجل وقف إطلاق النار في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 15 شباط (بترا)- أولت وسائل الاعلام أميركية وعالمية على مدى اليومين الماضيين، اهتماما كبيرا بزيارة جلالة الملك عبدالله الثاني الى العاصمة الاميركية واشنطن، وتركيز مباحثات جلالته مع الرئيس الأميركي جو بايدن على الوضع في المنطقة خاصة قطاع غزة، وتصريحات جلالته عقب القمة التي جمعت الزعيمين.

وتناولت العديد من هذه الوسائل زيارة جلالته باهتمام، بوصفه أول زعيم عربي يزور البيت الأبيض منذ هجوم السابع من تشرين الأول الماضي، واصفة إياه بأنه شخصية رئيسية والأكثر وضوحا في الدفع من اجل وقف كامل لإطلاق النار في قطاع غزة منذ بداية هذه الاحداث.

صحيفة "الديلي ميل"، أشارت في خبر لها حول المباحثات، الى تأكيد جلالة الملك بأن هذه الحرب يجب ان تنتهي الآن، مثلما أشارت إلى تصريحات الرئيس الأميركي بأن أميركا تعمل على اتمام صفقة لتبادل الرهائن بين إسرائيل وحركة حماس، من شأنها أن تحقق وقفا لإطلاق النار في غزة قد يستمر ستة أسابيع على الأقل، من غير الاجابة على موعد اتمام الصفقة.

وأفردت صحيفة "واشنطن بوست" حيزا في تغطيتها لهذه الزيارة، وقالت، إن "جلالة الملك كان أكثر وضوحا في كلماته، التي أكد فيها أن الوضع في غزة يؤكد الحاجة إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، فالوضع الحالي لا يمكن احتماله بالنسبة لما يزيد على مليون شخص تم تهجيرهم إلى رفح".

وأشارت الصحيفة إلى التحذير، الذي أطلقه جلالة الملك، من خطورة تنفيذ إسرائيل هجوما على منطقة رفح، وتأكيد جلالته بأنه "لا يمكن ان نقف مكتوفي الأيدي ونترك هذا الأمر يستمر".

كما أشارت الصحيفة إلى الدعوة التي أكدها جلالة الملك مرارا بأهمية البدء بعملية سياسية تقود الى تحقيق السلام في المنطقة وفق حل الدولتين، وبما يمنح الفلسطينيين حقهم باقامة دولتهم المشروعة، في الوقت الذي اكد فيه الزعيمان اهمية زيادة المساعدات الانسانية الى غزة.

ولفتت الصحيفة الى أن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو يرفض المخاوف التي أبدتها الولايات المتحدة الأميركية على سكان غزة المحاصرين في ظل التهديدات الاسرائيلية بشن عملية عسكرية في رفح.

قناة "فوكس نيوز" الأميركية، قالت في تغطيتها، إن جلالة الملك عبدالله الثاني كان واضحا في موقفه من خطورة اي هجوم اسرائيلي على رفح وتبعاته التي ستؤدي إلى كارثة إنسانية أخرى في قطاع غزة لا يمكن تحمل عواقبها.

ولفتت القناة الى تأكيد جلالة الملك على أهمية العمل لوضع حد للتطورات الخطيرة في الضفة الغربية والقدس الشرقية، بما في ذلك توسيع المستوطنات الإسرائيلية والاقتحامات المتكررة لليهود المتطرفين للمسجد الأقصى.

ونقلت القناة عن جلالته قوله إن "الغالبية العظمى من المصلين المسلمين لا يسمح لهم بالدخول إلى المسجد الأقصى، كما أن الكنائس أعربت عن قلقها حول القيود المتزايدة وغير المسبوقة بالإضافة إلى التهديدات"، مشيرة الى تأكيد جلالة الملك بأن سبعة عقود من الاحتلال والموت والدمار أثبتت بما لا يدع مجالا للشك أنه "لا يمكن أن يكون هناك سلام دون أفق سياسي".

وبينت القناة، أن الزعيمين جددا دعوتهما لإسرائيل للعمل على تحقيق اتفاق للسلام، وبحثا خلال اللقاء الحرب في غزة، وكيفية التوصل إلى اتفاق سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، فيما نقلت عن الرئيس الأميركي قوله إن "الدولة الفلسطينية يمكن أن تهيئ الظروف لإسرائيل لتحقيق سلام طويل الأمد مع جيرانها العرب وأمن طويل الأمد".

شبكة "ان بي سي نيوز" الأميركية، أشارت إلى تحذير جلالة الملك خلال تصريحات مشتركة مع الرئيس بايدن، من تهجير الفلسطينيين خارج حدود غزة والضفة الغربية، وحث جلالته على حل الدولتين كسبيل لتحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وقالت، ان جلالة الملك أكد خلال التصريحات، أن على المجتمع الدولي وبالتعاون مع الشركاء العرب، تكثيف الجهود للتوصل الى وقف إطلاق النار في غزة، والبدء فورا في العمل على ايجاد أفق سياسي يؤدي الى سلام عادل وشامل على أساس حل الدولتين.

وقالت شبكة "سي إن إن" الاميركية، إن الملك أبلغ الصحفيين أنه "لا يمكن للمجتمع الدولي ان يقف مكتوف الايدي، والسماح باستمرار الحرب دون موقف واضح وصريح تجاهها، ولا بد لهذه الحرب أن تنتهي".

واضافت الشبكة، ان جلالة الملك أكد ضرورة استمرار وكالة الامم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في تلقي التمويل اللازم للقيام بدورها، مشيرة إلى تحذير جلالته من الكارثة الإنسانية، التي ستشكلها العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح.

وركزت لورا كيلي تحت عنوان "في البيت الأبيض، ملك الأردن يدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار فورا في غزة"، على تصريحات جلالته بالقول "إن الأردن يتطلع إلى بايدن لقيادة حل لهذا الصراع وأن وقف إطلاق النار يجب أن يتبعه جهود لإقامة دولة فلسطينية، عاصمتها القدس الشرقية، تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل بسلام وأن الاستقرار هو حلنا الوحيد الذي سيضمن السلام والأمن للفلسطينيين والإسرائيليين".

ونقلت وكالة (يو بي أي) عن جلالته تحذيره من أنه "لا يمكننا تحمل شن هجوم إسرائيلي على رفح، فمن المؤكد أنه سيؤدي إلى كارثة إنسانية أخرى. الوضع لا يطاق بالفعل بالنسبة لأكثر من مليون شخص تم تهجيرهم إلى رفح منذ بدء الحرب".

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن الرئيس بايدن تحدث بعد اجتماعه في البيت الأبيض مع الملك عبدالله الثاني، وهو شخصية رئيسية "في الدفع من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وكانت هذه أول محادثة مباشرة بين الزعيمين منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس".

وجاءت الزيارة، في الوقت الذي يسعى فيه الملك إلى حشد الدعم الدولي لوقف فوري لإطلاق النار في غزة من شأنه أن يوقف القتال بشكل دائم.

--(بترا)





م خ/اح

15/02/2024 18:51:50