الأردن وفلسطين يوقعان اتفاقية لتعزيز قدرة محطة الرامة الكهربائية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 15 شباط (بترا) - وقع الأردن وفلسطين اليوم الخميس، اتفاقية تعزيز الربط الكهربائي المشترك لزيادة قدرة محطة الرامة الكهربائية وبما يعزز موثوقية واعتمادية تزويد فلسطين بالطاقة الكهربائية.
وقع الاتفاقية عن الجانب الأردني مدير عام شركة الكهرباء الوطنية المهندس أمجد الرواشدة، وعن الجانب الفلسطيني رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء محافظة القدس المهندس هشام العمري، بحضور وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني الدكتور صالح الخرابشة، ورئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطيني المهندس ظافر ملحم، وأمين عام وزارةالطاقة والثروةالمعدنية المهندسة أماني العزام.
وناقش الجانبان، تأسيس الربط الكهربائي على جهد 132 كيلو فولط، والذي سيسهم في زيادة الاستطاعة الكهربائية المزودة إلى الجانب الفلسطيني، وبما يعزز توفير كميات أكبر من الطاقة الكهربائية.
وتم الاتفاق على تشكيل لجان فنية مشتركة لدراسة خيارات الربط على جهد 132 كيلو فولط، و400 كيلو فولط ووضع خطة العمل اللازمة لذلك.
وكان الجانبان وقعا في آب 2006، اتفاقية تزويد طاقة كهربائية بين شركة الكهرباء الوطنية وشركة كهرباء محافظة القدس، لتزويد الأحمال الكهربائية التابعة لشركة كهرباء محافظة القدس بقدرة كهربائية (20 – 30) ميغا واط من خلال محطة تحويل السويمة.
كما وقع الجانبان في التاسع من أيار 2021 اتفاقية المرحلة الأولى لمحطة تحويل الرامة بمحول 80 ميغا فولط ساعة، لرفع قدرة تصدير الطاقة الكهربائية إلى أحمال شركة كهرباء محافظة القدس إلى 80 ميغا واط، وتم البدء بتصدير الطاقة الكهربائية منتصف شهر تموز من عام 2022.
--(بترا)
م ف/ ف م/اح
15/02/2024 17:35:09
MENAFN15022024000117011021ID1107858566
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