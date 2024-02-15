الأردن وفلسطين يوقعان اتفاقية لتعزيز قدرة محطة الرامة الكهربائية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 15 شباط (بترا) - وقع الأردن وفلسطين اليوم الخميس، اتفاقية تعزيز الربط الكهربائي المشترك لزيادة قدرة محطة الرامة الكهربائية وبما يعزز موثوقية واعتمادية تزويد فلسطين بالطاقة الكهربائية.

وقع الاتفاقية عن الجانب الأردني مدير عام شركة الكهرباء الوطنية المهندس أمجد الرواشدة، وعن الجانب الفلسطيني رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء محافظة القدس المهندس هشام العمري، بحضور وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني الدكتور صالح الخرابشة، ورئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطيني المهندس ظافر ملحم، وأمين عام وزارةالطاقة والثروةالمعدنية المهندسة أماني العزام.

وناقش الجانبان، تأسيس الربط الكهربائي على جهد 132 كيلو فولط، والذي سيسهم في زيادة الاستطاعة الكهربائية المزودة إلى الجانب الفلسطيني، وبما يعزز توفير كميات أكبر من الطاقة الكهربائية.

وتم الاتفاق على تشكيل لجان فنية مشتركة لدراسة خيارات الربط على جهد 132 كيلو فولط، و400 كيلو فولط ووضع خطة العمل اللازمة لذلك.

وكان الجانبان وقعا في آب 2006، اتفاقية تزويد طاقة كهربائية بين شركة الكهرباء الوطنية وشركة كهرباء محافظة القدس، لتزويد الأحمال الكهربائية التابعة لشركة كهرباء محافظة القدس بقدرة كهربائية (20 – 30) ميغا واط من خلال محطة تحويل السويمة.

كما وقع الجانبان في التاسع من أيار 2021 اتفاقية المرحلة الأولى لمحطة تحويل الرامة بمحول 80 ميغا فولط ساعة، لرفع قدرة تصدير الطاقة الكهربائية إلى أحمال شركة كهرباء محافظة القدس إلى 80 ميغا واط، وتم البدء بتصدير الطاقة الكهربائية منتصف شهر تموز من عام 2022.

--(بترا)





م ف/ ف م/اح

15/02/2024 17:35:09