الطاقة: ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 15 شباط (بترا)- ارتفعت أسعار المشتقات النفطية في الأسواق العالمية، في الأسبوع الثاني من شباط الحالي، مقارنة مع معدلاتها في الأسبوع الأول من ذات الشهر، بحسب بيانات وزارة الطاقة والثروة المعدنية.
وبحسب البيانات التي اعلنتها الوزارة اليوم الخميس، سجل البنزين أوكتان 90 في الأسبوع الثاني سعرا بلغ 828.7 دولار للطن، مقارنة بـ 794.2 دولار معدل سعره في الأسبوع الأول وبنسبة ارتفاع بلغت 4.3 بالمئة.
وسجل البنزين أوكتان 95 سعرا بلغ 869.1 دولار للطن، مقابل 839.6 دولار المسجل في الأسبوع الأول وبنسبة ارتفاع بلغت 3.5 بالمئة.
كما ارتفع سعر السولار من 737 دولارا للطن إلى 772 دولارا وبنسبة ارتفاع بلغت 4.7 المئة، كما ارتفع سعر الكاز من 763.2 إلى 800.6 دولار للطن، وبنسبة ارتفاع بلغت 4.9 بالمئة.
وارتفع سعر زيت الوقود من 417.9 إلى 432.5 دولار للطن وبنسبة ارتفاع 3.5 بالمئة، فيما ارتفع سعر الغاز البترولي المسال إلى 637.5 دولار للطن مقارنة مع معدل سعره في كانون الثاني الماضي والذي بلغ 627.5 دولار للطن وبنسبة 1.6 بالمئة .
الى ذلك، ارتفع معدل سعر خام برنت في الأسبوع الثاني من شباط الحالي ليصبح 85 دولارا للبرميل، مقارنة بـ 80.8 دولار معدل سعره في الأسبوع الأول بنسبة ارتفاع بلغت 5.1 بالمئة
--(بترا)
م ف/ ف م/اح
15/02/2024 17:01:58
MENAFN15022024000117011021ID1107858565
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