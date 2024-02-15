الطاقة: ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 15 شباط (بترا)- ارتفعت أسعار المشتقات النفطية في الأسواق العالمية، في الأسبوع الثاني من شباط الحالي، مقارنة مع معدلاتها في الأسبوع الأول من ذات الشهر، بحسب بيانات وزارة الطاقة والثروة المعدنية.

وبحسب البيانات التي اعلنتها الوزارة اليوم الخميس، سجل البنزين أوكتان 90 في الأسبوع الثاني سعرا بلغ 828.7 دولار للطن، مقارنة بـ 794.2 دولار معدل سعره في الأسبوع الأول وبنسبة ارتفاع بلغت 4.3 بالمئة.

وسجل البنزين أوكتان 95 سعرا بلغ 869.1 دولار للطن، مقابل 839.6 دولار المسجل في الأسبوع الأول وبنسبة ارتفاع بلغت 3.5 بالمئة.

كما ارتفع سعر السولار من 737 دولارا للطن إلى 772 دولارا وبنسبة ارتفاع بلغت 4.7 المئة، كما ارتفع سعر الكاز من 763.2 إلى 800.6 دولار للطن، وبنسبة ارتفاع بلغت 4.9 بالمئة.

وارتفع سعر زيت الوقود من 417.9 إلى 432.5 دولار للطن وبنسبة ارتفاع 3.5 بالمئة، فيما ارتفع سعر الغاز البترولي المسال إلى 637.5 دولار للطن مقارنة مع معدل سعره في كانون الثاني الماضي والذي بلغ 627.5 دولار للطن وبنسبة 1.6 بالمئة .

الى ذلك، ارتفع معدل سعر خام برنت في الأسبوع الثاني من شباط الحالي ليصبح 85 دولارا للبرميل، مقارنة بـ 80.8 دولار معدل سعره في الأسبوع الأول بنسبة ارتفاع بلغت 5.1 بالمئة

--(بترا)

م ف/ ف م/اح

15/02/2024 17:01:58